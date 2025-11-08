Advertisement

لبنان

تحركات لآليات الإحتلال قرب عيترون تحت غطاء مسيّرات منخفضة

Lebanon 24
08-11-2025 | 16:12
سُجّلت حركة لآليات جيش الإحتلال مساء اليوم في محيط الموقع العسكري المستحدث عند جبل الباط على أطراف بلدة عيترون، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة على علو منخفض، من بينها مسيّرات من نوع "كواد كوبتر" قامت بمهام استطلاعية فوق المنطقة.
