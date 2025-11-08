تحركات لآليات الإحتلال قرب عيترون تحت غطاء مسيّرات منخفضة

سُجّلت حركة لآليات جيش الإحتلال مساء اليوم في محيط الموقع العسكري المستحدث عند جبل الباط على أطراف بلدة ، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة على علو منخفض، من بينها مسيّرات من نوع "كواد كوبتر" قامت بمهام استطلاعية فوق المنطقة.

