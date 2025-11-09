بعد حادثة المغارة.. توضيحٌ من بلدية جعيتا

صدر عن مجلس بلدية جعيتا البيان التالي:

"منذ مطلع الأسبوع الفائت وتتناقل وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وخبر قيام حفلة "زفاف صاخب" داخل مغارة جعيتا، مما قد يؤثر بحسب زعمهم على سلامة هذا الصرح التراثي البيئي العريق، لذا نتفهم محبة الرأي العام واهتمامه وردود الفعل وخوفه على هذا المعلم السياحي المميّز.



والحقيقة ان ما حصل أخذ بعدا أكبر من حجمه، وكأنها المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا النشاط ومع أن ما تمّ تداوله يفتقر الى الدقة وأمانة نقل الخبر.



وعليه، وتصحيحاً وتصويباً للواقع لا بد لنا أن نشير إلى ما يلي:



أولاً: على عكس ما أشيع، فإنّ ما حصل لم يكن حفل زفاف، بل كان استقبالاً مميّزاً لضيوف أجانب، سابقاً ل"حفل الزفاف" ولمدة ثلاثين دقيقة فقط لا غير .



ثانياً: إن الغاية من النشاط المذكور كانت زيارة سياحية لمجموعة من السياح من الجنسية .



كما وأنه تمّت مراعاة الأصول والمعايير في تحديد مستوى الصوت والإضاءة وعدد الأشخاص بحضور مراقبين وتقنيين معتمدين من قبل البلدية في يومياتها خلال استقبال السياح بما لا يؤثر على بنية وهيكلية وسلامة المغارة.



ثالثاً: إنّ عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المغارة لا يتجاوز عددهم 120 شخصاً بخلاف الأنشطة التي كانت تنظم داخل المغارة في السنوات السابقة حتى قبل استلام المجلس البلدي الحالي ادارة المغارة حيث كانت تضمّ أكثر من ٣٠٠ شخص ولمدة ساعة ونصف.



رابعاً: وانعاشاً للذاكرة، نودّ أن نذكّركم بالحفلات التالية:



- غي مانوكيان في العام 2018 حيث كانت إدارة المغارة بيد شركة مشغلة خاصة.



- شركة Redbull قامت بتصوير دعاية في العام 2013 مع بطل عالمي بال WakeBoard بحيث كانت تشمل الدعاية أصوات مؤثرة و Jet Ski.



- أوركسترا Stockhausen في العام 1979.



- حفل خاص وداعي وتكريمي للسفير الألماني في العام 2016.



- فيديو كليب الفنانة نجوى كرم في العام 2011.



- الفيلم الهندي في العام 1977.



- فرنسوا بايل في العام 1969 والصور وحدها تتكلّم عن حجم الحضور في الحفلة.