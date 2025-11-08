وفد "البنك الدولي" جال في صور والنبطية وزار جابر

جال وفد " " برئاسة المدير التنفيذي في البنك في منطقة صور، مُعايناً المدينة والعديد من بلدات التقضاء التي تعرضت للدمار جراء حرب الـ66 يوماً.

كذلك، زار الوفد عدد من مراكز قوات اليونيفيل في منطقة ، ثم انتقل الى مدينة حيث تفقد السوق التجاري فيها والذي تعرض للدمار بشكل كامل جراء الجوية الاسرائيلية التي استهدفته.





واستقبل ياسين جابر وفد البنك الدولي في دارته في النبطية بحضور محافظ النبطية هويدا ، وتخلل اللقاء استعراض الاوضاع في الجنوب وما تعرضت له البلدات من دمار جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل، وانطباعات الوفد عما ميدانيا.