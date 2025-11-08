Advertisement

لبنان

وفد "البنك الدولي" جال في صور والنبطية وزار جابر

Lebanon 24
08-11-2025 | 16:55
Doc-P-1439841-638982435375082286.png
Doc-P-1439841-638982435375082286.png photos 0
جال وفد "البنك الدولي" برئاسة المدير التنفيذي في البنك عبد العزيز الملا في منطقة صور، مُعايناً المدينة والعديد من بلدات التقضاء التي تعرضت للدمار جراء حرب الـ66 يوماً.
كذلك، زار الوفد عدد من مراكز قوات اليونيفيل في منطقة الناقورة، ثم انتقل الى مدينة النبطية حيث تفقد السوق التجاري فيها والذي تعرض للدمار بشكل كامل جراء الغارات الجوية الاسرائيلية التي استهدفته.


واستقبل وزير المالية ياسين جابر وفد البنك الدولي في دارته في النبطية بحضور محافظ النبطية هويدا الترك، وتخلل اللقاء استعراض الاوضاع في الجنوب وما تعرضت له البلدات من دمار جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل، وانطباعات الوفد عما شاهده ميدانيا.
 
 
وقدم جابر للملا مجموعة كتب عن النبطية للباحث علي مزرعاني.
 
 
 
 
08:06 | 2025-11-09
08:00 | 2025-11-09
07:47 | 2025-11-09
07:31 | 2025-11-09
07:26 | 2025-11-09
07:00 | 2025-11-09
