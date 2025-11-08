"رسالة بالنار".. مُناورة للجيش في الناقورة

في توقيت بالغ الحساسية، اختارت أن ترفع منسوب الجهوزية الميدانية، عبر تحضيرها لمناورة بالذخيرة الحية في رأس الناقورة، تتخللها رمايات مدفعية باتجاه البحر، في خطوة حملت أبعادا ميدانية ورسائل سياسية متعددة الاتجاهات، تتجاوز الطابع العسكري البحت.

وكتبت "الديار" ان المناورة، وفق مصادر مطلعة، تأتي في إطار إعادة تثبيت معادلة الردع الدفاعي، وإظهار الجهوزية الكاملة للمؤسسة العسكرية، في مواجهة أي خرق أو توغل إسرائيلي خصوصا بعد تصاعد التهديدات الميدانية جنوباً، ومحاولات جيش العدو اختبار الخطوط الحمراء على الحدود، تحديدا بعد اوامر لليرزة بالتصدي.



غير أن هذا الحدث اكتسب رمزية مضاعفة، بسبب المدروس لمنطقة رأس الناقورة تحديداً كحقل للمناورة، وهي النقطة التي تعقد فيها اجتماعات لجنة "الميكانيزم"، في رسالة مفادها أن حاضر على الأرض، حيث تتقاطع المفاوضات بالنيران، وأنه لا يقبل بأن تبقى الحدود الجنوبية ساحة ضغط بلا ردّ، خصوصا انه خلال الانذارات الاخيرة رفض اخلاء ثكنة الشهيد "محمد فرحات"، ما اجبر اسرائيل على تجميد غاراتها.



أما في المضمون السياسي، لتشير المصادر الى ان التوقيت يأتي كرد على ما يعتبره “تعنتا إسرائيليا» ورفضا للتفاوض الجدي، وهو عبّر عنه رئيس الجمهورية بوضوح حين قال: " ترفض التفاوض وتصر على التصعيد... الرسالة وصلت".. وبهذا المعنى فان المناورة تحمل توقيع الدولة بكامل مؤسساتها، وتؤكد أن الجيش ليس مجرد مراقب للأحداث، بل لاعب أساسي في تثبيت معادلة الردع.



حصيلة الشهر



يشار الى ان التقرير الذي عرضه العماد رودولف هيكل امام الحكومة، كشف عن تنفيذ الجيش نحو 6000 مهمة ميدانية خلال الأشهر الماضية، عاكسا اتساع نطاق عمل الجيش في منطقة جنوب الليطاني تحديداً، في مواجهة تهديدات متشابكة، مقفلاً 25 نفقاً ومنشأة تحت الارض، إضافة إلى مصادرة أكثر من 8000 صاروخ وقذيفة مدفعية وتفكيك 53 منصة إطلاق، ما يؤشر إلى حجم المخاطر التي تتعامل معها المؤسسة العسكرية على مدار الساعة.