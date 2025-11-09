Advertisement

لبنان

مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
09-11-2025 | 01:15
لفت مصدر اقتصادي إلى أن مصرف لبنان جمع عبر دوائره المختصّة ممثلين عن شركات تحويل الأموال في لبنان التي تعمل داخلياً وخارجياً، وعرض عليها منهجية العمل الجديدة التي من المفترض أن تسري مع بداية العام، حيث سيكون هناك وضوح وتشدد وشفافية في عملية التحويل من  لبنان واليه وحتى في الداخل. 
ولفت المصدر إلى نماذج معيّنة سيتمّ الطلب إلى عدد من الزبائن تعبئتها عند إجراء أي عملية لضمان الشفافية والوضوح.
 
 
وختم المصدر بالقول إن تطبيق هذه المنهجية بطريقة منتظمة سوف يرفع مستوى الشفافية في القطاع النقدي والمالي ويرفع تصنيف لبنان، بعد انفلاش الاقتصاد النقدي على حساب المداولات المصرفية الواضحة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24