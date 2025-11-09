مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات

لفت مصدر اقتصادي إلى أن جمع عبر دوائره المختصّة ممثلين عن شركات تحويل الأموال في التي تعمل داخلياً وخارجياً، وعرض عليها منهجية العمل الجديدة التي من المفترض أن تسري مع بداية العام، حيث سيكون هناك وضوح وتشدد وشفافية في عملية التحويل من لبنان واليه وحتى في الداخل.

ولفت المصدر إلى نماذج معيّنة سيتمّ الطلب إلى عدد من الزبائن تعبئتها عند إجراء أي عملية لضمان الشفافية والوضوح.