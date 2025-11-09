رسائل ديبلوماسية وصلت

أفادت مصادر مطلعة بأن رسائل دبلوماسية عدة وصلت إلى " " في الأيام الماضية تحمل إشارات مقلقة بشأن احتمال حصول تصعيد أمني ضده في أكثر من منطقة لبنانية.

وتُشير المعطيات إلى أن ما يجري في الجنوب والبقاع قد لا يبقى محصوراً هناك، إذ يُتوقع أن تشهد مناطق أخرى، مثل الضاحية الجنوبية، توترات مشابهة في المرحلة المقبلة.