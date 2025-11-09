Advertisement

لبنان

رسائل ديبلوماسية وصلت

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
09-11-2025 | 01:30
أفادت مصادر مطلعة بأن رسائل دبلوماسية عدة وصلت إلى "حزب الله" في الأيام الماضية تحمل إشارات مقلقة بشأن احتمال حصول تصعيد أمني ضده في أكثر من منطقة لبنانية.
وتُشير المعطيات إلى أن ما يجري في الجنوب والبقاع قد لا يبقى محصوراً هناك، إذ يُتوقع أن تشهد مناطق أخرى، مثل الضاحية الجنوبية، توترات مشابهة في المرحلة المقبلة.
 

ورغم هذه التحذيرات، لم تُظهر أي جهة إقليمية أو دولية اي معطيات توحي  باندلاع حرب شاملة على غرار حرب الـ66 يوماً، ما يوحي بأن التصعيد المرتقب سيكون محدوداً ومحسوباً، يهدف إلى الضغط السياسي من دون الانزلاق إلى مواجهة واسعة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

