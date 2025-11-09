تحالف الأمر الواقع: المصلحة مشتركة

تبدو الخارطة المقبلة في طور إعادة التشكيل، إذ تشير المعطيات السياسية إلى أن " " يتجه للتحالف مع " " في أكثر من دائرة.

هذا التطور، الذي حاول الطرفان الابتعاد عنه في الأشهر الماضية، بات اليوم واقعاً يفرض نفسه قبل عام تقريباً من موعد الانتخابات النيابية.

مع ذلك، فإن التشابكات السياسية والتكتلات المتسارعة جعلت من الصعب على كل فريق تأمين لوائحه بشكل مريح ومستقل، ما دفعهما للعودة إلى مسار التعاون.