لبنان

تحالف الأمر الواقع: المصلحة مشتركة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
09-11-2025 | 01:45
تبدو الخارطة الانتخابية المقبلة في طور إعادة التشكيل، إذ تشير المعطيات السياسية إلى أن "حزب الله" يتجه للتحالف مع "التيار الوطني الحر" في أكثر من دائرة.
هذا التطور، الذي حاول الطرفان الابتعاد عنه في الأشهر الماضية، بات اليوم واقعاً يفرض نفسه قبل عام تقريباً من موعد الانتخابات النيابية.
 
 
مع ذلك، فإن التشابكات السياسية والتكتلات المتسارعة جعلت من الصعب على كل فريق تأمين لوائحه بشكل مريح ومستقل، ما دفعهما للعودة إلى مسار التعاون.
 

هذا التقارب يؤمن مصلحة متبادلة للطرفين، ويفتح الباب أمام تشكيل لوائح أكثر تماسكاً وقدرة على المنافسة في الدوائر الحساسة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

