Advertisement

لبنان

أمر "غير دقيق" يخصّ "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-11-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1439874-638982742317236314.jpg
Doc-P-1439874-638982742317236314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقف مصدرٌ سوريّ بارز عند ما يُحكى مؤخراً عن نشاط لخلايا تابعة لـ"حزب الله" في منطقة القنيطرة - جنوب غرب سوريا، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر ليس دقيقاً.
Advertisement
 

وقال المصدر لـ"لبنان24" إنّ "خلايا حزب الله لم تكن يوماً في القنيطرة"، موضحاً أن نشاط الحزب تمحور بشكلٍ أساسي في ريف القلمون وأيضاً في ريف حمص.
 

وذكر المصدر أنَّ ضبط أسلحة وصواريخ مُهربة إلى "حزب الله" على الحدود بين لبنان وسوريا هي مسألة لا تعني ضبط كل عمليات تهريب الأسلحة إلى "الحزب"، مشيراً إلى أنَّ خطوط التهريب مفتوحة باتجاهه من منافذ مختلفة يجري تغييرها باستمرار تفادياً لانكشافها وبالتالي عدم الاعتماد على مسارب مُحدّدة من سوريا إلى لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا حصل بعد "البيجر"؟ اتصالات "حزب الله" "غير آمنة"!
lebanon 24
09/11/2025 15:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف إسرائيلي لمسؤولين وعناصر في"حزب الله" بتكتيكات "غير تقليدية"
lebanon 24
09/11/2025 15:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله "ع غير موجة"
lebanon 24
09/11/2025 15:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يرفض المفاوضات غير المباشرة أيضاً
lebanon 24
09/11/2025 15:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

غرب سوريا

جنوب غرب

القنيطرة

القلمون

ريف حمص

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:06 | 2025-11-09
08:00 | 2025-11-09
07:47 | 2025-11-09
07:31 | 2025-11-09
07:26 | 2025-11-09
07:00 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24