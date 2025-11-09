أمر "غير دقيق" يخصّ "حزب الله"

توقف مصدرٌ سوريّ بارز عند ما يُحكى مؤخراً عن نشاط لخلايا تابعة لـ" " في منطقة - جنوب ، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر ليس دقيقاً.

وقال المصدر لـ" " إنّ "خلايا حزب الله لم تكن يوماً في القنيطرة"، موضحاً أن نشاط الحزب تمحور بشكلٍ أساسي في ريف وأيضاً في .