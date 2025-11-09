Advertisement

لبنان

بالصور.. طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق خربة سلم

Lebanon 24
09-11-2025 | 02:31
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأحد، مركبة آلية بين بلدتي الصوانة وخربة سلم في جنوب لبنان.
وتحدثت المعلومات الأولية عن سقوط شهيد إثر الاستهداف.
 
 
 
 
 
 
 
جنوب لبنان

يوم الأحد

إسرائيل

صوان

شهيد

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24