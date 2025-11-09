من "التيار".. بيانٌ عن آلان عون وهذا مضمونه!

ردت هيئة قضاء في " " على النائب عون، وقالت في بيان: "طالعنا النائب الآن عون بجملة افتراءات ويبدو وكأنه يعيش في عالمٍ من الأوهام السياسية، حين يحاول أن يُقنع الناس بأن خلافه مع رئيس الحرّ هو مجرّد "خلاف قيادي بحت"، وأن والتياريين في بعبدا بخير معه!".

Advertisement



وتابعت: "هذه رواية كاذبة ومكشوفة، يعرفها كل من عايش الواقع في بعبدا، حيث الغالبية الساحقة من التياريين عبّروا بوضوح عن استيائهم من مواقفه ومن تهرّبه الدائم من الالتزامات التي قطعها على نفسه أمام المنسقين وفي اجتماعٍ ضم أكثر من ستين شخصًا في مركز ، عندما وعد بالالتزام بخط الجنرال ، ثم تراجع ونكث بوعده. آلان عون لم يختلف فقط مع القيادة، بل مع الناس، مع رفاقه، ومع روحية التي أنشأها العماد عون على الصدق والوفاء. تصرفاته الأخيرة أنهت آخر خيط من الثقة بينه وبين القاعدة العونية، وبيان الحقيقة صار واجبًا بعدما حاول تضليل الرأي العام. التيار الوطني الحرّ في بعبدا، بكل منسقيه ومناصريه وفاعلياته، واضح في موقفه: لا مساومة على القيادة الشرعية برئاسة الوزير ، ولا قبول بأي محاولة لتزوير إرادة الناس. من خرج عن الخطّ لا يحقّ له التحدث باسم التيار، ومن نكث بالعهد لا يملك حقّ الادّعاء بأنه على السكة".

