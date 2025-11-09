Advertisement

لبنان

من "التيار".. بيانٌ عن آلان عون وهذا مضمونه!

Lebanon 24
09-11-2025 | 03:06
A-
A+
Doc-P-1439896-638982797121533716.jpg
Doc-P-1439896-638982797121533716.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردت هيئة قضاء بعبدا في "التيار الوطني الحر" على النائب آلان عون، وقالت في بيان: "طالعنا النائب الآن عون بجملة افتراءات ويبدو وكأنه يعيش في عالمٍ من الأوهام السياسية، حين يحاول أن يُقنع الناس بأن خلافه مع رئيس التيار الوطني الحرّ هو مجرّد "خلاف قيادي بحت"، وأن القاعدة والتياريين في بعبدا بخير معه!".
Advertisement
 
 
وتابعت: "هذه رواية كاذبة ومكشوفة، يعرفها كل من عايش الواقع في بعبدا، حيث الغالبية الساحقة من التياريين عبّروا بوضوح عن استيائهم من مواقفه ومن تهرّبه الدائم من الالتزامات التي قطعها على نفسه أمام المنسقين وفي اجتماعٍ ضم أكثر من ستين شخصًا في مركز القضاء، عندما وعد بالالتزام بخط الجنرال ميشال عون، ثم تراجع ونكث بوعده. آلان عون لم يختلف فقط مع القيادة، بل مع الناس، مع رفاقه، ومع روحية التيار التي أنشأها العماد عون على الصدق والوفاء. تصرفاته الأخيرة أنهت آخر خيط من الثقة بينه وبين القاعدة العونية، وبيان الحقيقة صار واجبًا بعدما حاول تضليل الرأي العام. التيار الوطني الحرّ في بعبدا، بكل منسقيه ومناصريه وفاعلياته، واضح في موقفه: لا مساومة على القيادة الشرعية برئاسة الوزير جبران باسيل، ولا قبول بأي محاولة لتزوير إرادة الناس. من خرج عن الخطّ لا يحقّ له التحدث باسم التيار، ومن نكث بالعهد لا يملك حقّ الادّعاء بأنه على السكة".
 

وختمت: "ليعرف الجميع أن التيار في بعبدا سيبقى كما كان دائمًا: وفيًّا للعهد، مخلصًا للخطّ، ومحصّنًا بقيادته المركزية، مهما حاول البعض اللعب على الكلام أو التذاكي على القاعدة التي تعرف الحقيقة أكثر من أيٍّ كان".
مواضيع ذات صلة
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
lebanon 24
09/11/2025 15:19:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من الجيش.. هذا مضمونه
lebanon 24
09/11/2025 15:19:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحي من وزيرة التربية… هذا مضمونه
lebanon 24
09/11/2025 15:19:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من الجيش.. إليكم مضمونه
lebanon 24
09/11/2025 15:19:20 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

جبران باسيل

ميشال عون

القاعدة

التيار

القضاء

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:12 | 2025-11-09
08:06 | 2025-11-09
08:00 | 2025-11-09
07:47 | 2025-11-09
07:31 | 2025-11-09
07:26 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24