لبنان
الخازن: التمسك بالميكانيزم جزء من رؤية استراتيجية لإعادة إدماج لبنان في محيطه العربي
Lebanon 24
09-11-2025
|
04:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى الوزير السابق
وديع الخازن
، أن " التمسك بالميكانيزم ليس مجرد بعد عسكري، بل جزء من رؤية استراتيجية لإعادة إدماج
لبنان
في محيطه العربي والدولي".
Advertisement
وفي بيان له، قال
الخازن
: "في هذه المرحلة الإقليمية الدقيقة، والتأكيد على التمسك الكامل بخيار التفاوض عبر الآلية الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار ("الميكانيزم")، كمسار سيادي وواجب وطني يهدف إلى حماية الحدود
اللبنانية
وضمان احترام وقف الأعمال العدائية وعودة كل الأسرة المحتجزين، بعيدًا عن أي محاولات لتصوير هذا الخيار على أنه خطوة نحو التطبيع أو التنازل عن الثوابت الوطنية.
وتابع: "التمسّك بهذا المسار ينبع من انسجام كامل بين الرئاسات الثلاث ويعكس قدرة لبنان على التفاوض بصرامة وحزم، وفرض التزامات
إسرائيل
بموجب اتفاق وقف النار، مع الحفاظ على سيادته ووحدته الداخلية، وهو رسالة واضحة لكل الأطراف الإقليمية والدولية بأن لبنان قادر على إدارة النزاع ضمن الأطر الدبلوماسية والسياسية التي تحمي مصالحه الوطنية".
وأكمل: "كذلك، فإن التمسك بالآلية الدولية ليس مجرد بعد عسكري، بل جزء من رؤية استراتيجية لإعادة إدماج لبنان في محيطه العربي والدولي، وبناء شبكة أمان سياسية واقتصادية تحمي استقرار الدولة وموقعها التفاوضي، وتؤكد أن أي تجاوز أو محاولة للتفرد بمسار لبنان ستواجه موقفًا حازمًا موحدًا من الدولة ومؤسساتها الدستورية".
