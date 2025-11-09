الخازن: التمسك بالميكانيزم جزء من رؤية استراتيجية لإعادة إدماج لبنان في محيطه العربي

رأى الوزير السابق ، أن " التمسك بالميكانيزم ليس مجرد بعد عسكري، بل جزء من رؤية استراتيجية لإعادة إدماج في محيطه العربي والدولي".

وفي بيان له، قال : "في هذه المرحلة الإقليمية الدقيقة، والتأكيد على التمسك الكامل بخيار التفاوض عبر الآلية الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار ("الميكانيزم")، كمسار سيادي وواجب وطني يهدف إلى حماية الحدود وضمان احترام وقف الأعمال العدائية وعودة كل الأسرة المحتجزين، بعيدًا عن أي محاولات لتصوير هذا الخيار على أنه خطوة نحو التطبيع أو التنازل عن الثوابت الوطنية.



وتابع: "التمسّك بهذا المسار ينبع من انسجام كامل بين الرئاسات الثلاث ويعكس قدرة لبنان على التفاوض بصرامة وحزم، وفرض التزامات بموجب اتفاق وقف النار، مع الحفاظ على سيادته ووحدته الداخلية، وهو رسالة واضحة لكل الأطراف الإقليمية والدولية بأن لبنان قادر على إدارة النزاع ضمن الأطر الدبلوماسية والسياسية التي تحمي مصالحه الوطنية".