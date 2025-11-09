Advertisement

لبنان

فياض: المطلوب موقف لبناني صلب أمام التصعيد الأميركي - الإسرائيلي

Lebanon 24
09-11-2025 | 04:05
A-
A+

Doc-P-1439914-638982834346563753.png
Doc-P-1439914-638982834346563753.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "لبنان يواجه مرحلة شديدة الخطورة في ظل تصاعد التنسيق الأميركي – الإسرائيلي، حيث يتولى العدو التصعيد الميداني، فيما يتكفّل الأميركي بالإدارة السياسية لهذا التصعيد ومحاولة استثماره في فرض وقائع جديدة على لبنان".
Advertisement
 
 
وفي تصريح له من بلدة قعقعية الجسر، أشار إلى أن "الضغوط للدخول في مفاوضات مباشرة مع العدو لا تقتصر على ملفات تقنية كترسيم الحدود أو تنفيذ القرار 1701، بل تهدف إلى فتح الباب أمام اتفاقية أمنية تتجاوز القرار الدولي، وتفرّغ السيادة اللبنانية من مضمونها، وتُمهّد لإدخال لبنان في مسار التطبيع مع العدو الإسرائيلي".


واعتبر أن التجارب السابقة، "ولا سيما ما حدث في سوريا، تؤكد أن الرهان على التنازلات أمام إسرائيل خطير ومضلل، إذ لم تحترم إسرائيل أي تعهد أو تطمين، بل واصلت عدوانها واحتلالها وتوسّعها".


وأكد أن "الحلّ ليس في الرضوخ أو التراجع، بل في الثبات والتمسك بحق لبنان في الدفاع عن نفسه"، داعياً السلطة اللبنانية إلى الخروج من حال التردد والإرباك، واتخاذ موقف وطني صلب يقوم على التمسك بالقرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار كإطار وحيد للمعالجة، مع الاستعداد الحاسم للدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات.


وختم فياض مؤكداً أن "الموقف الثابت والصلب هو وحده الكفيل بحماية لبنان من العدوان الإسرائيلي، وتأمين التفاف شعبي وطني واسع حول السلطة في مواجهة التحديات المصيرية التي تمر بها البلاد".
مواضيع ذات صلة
فياض: لا يجوز الاستسلام أمام الترسانة الإسرائيلية
lebanon 24
09/11/2025 15:19:48 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: وقف إطلاق النار لم يوقف العدوان ولا أعاد الحقوق
lebanon 24
09/11/2025 15:19:48 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض ينتقد التعاطي الرسمي مع الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
09/11/2025 15:19:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القاهرة تنخرط في مسعى التهدئة ووفد أميركي في بيروت.. وقاسم يعلن الثلاثاء موقف الحزب من التصعيد
lebanon 24
09/11/2025 15:19:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة السياسية

السلطة اللبنانية

القرار الدولي

الإسرائيلي

اللبنانية

عيد الأم

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:12 | 2025-11-09
08:06 | 2025-11-09
08:00 | 2025-11-09
07:47 | 2025-11-09
07:31 | 2025-11-09
07:26 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24