فياض: المطلوب موقف لبناني صلب أمام التصعيد الأميركي - الإسرائيلي

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أن " يواجه مرحلة شديدة الخطورة في ظل تصاعد التنسيق الأميركي – ، حيث يتولى العدو التصعيد الميداني، فيما يتكفّل الأميركي بالإدارة السياسية لهذا التصعيد ومحاولة استثماره في فرض وقائع جديدة على لبنان".

Advertisement

وفي تصريح له من بلدة قعقعية ، أشار إلى أن "الضغوط للدخول في مفاوضات مباشرة مع العدو لا تقتصر على ملفات تقنية كترسيم الحدود أو تنفيذ القرار 1701، بل تهدف إلى فتح الباب أمام اتفاقية أمنية تتجاوز ، وتفرّغ السيادة من مضمونها، وتُمهّد لإدخال لبنان في مسار التطبيع مع العدو الإسرائيلي".





واعتبر أن التجارب السابقة، "ولا سيما ما حدث في ، تؤكد أن الرهان على التنازلات أمام خطير ومضلل، إذ لم تحترم إسرائيل أي تعهد أو تطمين، بل واصلت عدوانها واحتلالها وتوسّعها".





وأكد أن "الحلّ ليس في الرضوخ أو التراجع، بل في الثبات والتمسك بحق لبنان في الدفاع عن نفسه"، داعياً إلى الخروج من حال التردد والإرباك، واتخاذ موقف وطني صلب يقوم على التمسك بالقرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار كإطار وحيد للمعالجة، مع الاستعداد الحاسم للدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات.