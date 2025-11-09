Advertisement

لبنان

الراعي: لبنان بأمسّ الحاجة إلى من يضع المصلحة العامة فوق مصالحه الخاصة

Lebanon 24
09-11-2025 | 04:58
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطرانان الياس نصار وانطوان عوكر، امين سر البطريركية الأب فادي تابت، أمين سر البطريرك الأب كميليو مخايل، رئيس مكتب راعوية الشبيبة في البطريركية المارونية الأب جورج يرق، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في، حضور سفير اوكرانيا في لبنان رومان غورياينوف مع وفد اوكراني، قنصل جمهورية موريتانيا إيلي نصار  وحشد من الفعاليات والمؤمنين. 
بعد الإنجيل المقدس القى البطريرك الراعي عظة بعنوان: "كان عيد التجديد في أورشليم"، وقال فيه إنه "ما من طريقٍ لبناء الدولة إلا طريق الصدق والعدالة"، وأضاف: "من يضع الإيمان موضع المصلحة، يبني وطنًا ثابتًا، ومن يستعمل الدين أو السياسة لأغراضه الخاصة، يهدم الهيكل الذي يعيش فيه".
 
 
وذكر الراعي أنّ "لبنان يعيش اليوم جدالًا عميقًا حول هويته وقيمه واتجاهه ومصيره"، وأضاف: "فيما تتنازع المصالح، وتُغلق الأبواب أمام الحوار، يقف المسيح في قلب وطننا، كما وقف في رواق الهيكل، ينادي الضمائر لتسمع صوته وتتبعه. لبنان اليوم بأمسّ الحاجة إلى من يسمع صوت الحقّ والحقيقة، وإلى من يضع المصلحة العامة فوق مصالحه الخاصة. إنّ ما يعانيه شعبنا من أزمة اقتصادية خانقة، ومن تفكّكٍ في المؤسسات، ومن فوضى في المسؤوليات، ليست قدرًا بل هو نتيجة خيارات بشريّة غابت عنها الأمانة الوطنيّة".
 
 
وأكمل: "ما يعاني منه الشعب عندنا هو ضياع الحقيقة أو تشويهها أو تحريفها أو إخفاؤها، الأمر الذي يضيّع الرأي العام.فلا بدّ من تنقية الضمائر لكي يسمع الإنسان والجماعة صوت الله، صوت الحقيقة. إنّ ما شاع في هذه الأيام عن بيع شهادات مزوّرة في الجامعة اللبنانية، هو في الحقيقة، كما أوضح لنا رئيسها، أنّ في أحد الفروع تم دفع مبالغ مالية لموظفين للتلاعب بالامتحانات عبر استبدالها وتزوير خط الأساتذة ووضع علامات نجاح غير مستحقّة، فتدخّل رئيس الجامعة وأعفى بعضًا وفصل بعضًا من الإداريين والموظفين. إن الجامعة اللبنانية التي تضم ستين ألف طالبًا ترتقي بمستواها التعليمي وفق مؤشرات التصنيف العالمية. وشهاداتها تمكّن أصحابها من احتلال مواقع قيادية في الداخل والخارج".


وختم الراعي: "فلنصلِّ، أيّها الإخوة والأخوات، إلى الله، لكي يجدّد فينا الإيمان، ويحفظ وطننا وشعبنا من النزاعات والانقسامات، له المجد إلى الأبد، آمين".
