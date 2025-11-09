Advertisement

لبنان

بعد جهود مستمرة.. إنقاذ صياد مفقود في دير سريان

Lebanon 24
09-11-2025 | 04:59
فُقد صباح اليوم أحد الصيادين في بلدة دير سريان، وشرعت فرق الإنقاذ، بمشاركة الأهالي وعناصر الدفاع المدني، بالبحث عنه في محيط البلدة، فيما استمر العمل على مدى ساعات.
وعقب جهود متواصلة، تمكنت مخابرات الجيش من العثور على الصياد داخل بئر في محيط البلدة على قيد الحياة، فيما لم تتضح بعد حالته الصحية بدقة.
