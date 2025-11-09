بعد جهود مستمرة.. إنقاذ صياد مفقود في دير سريان

Advertisement

فُقد أحد الصيادين في بلدة ، وشرعت فرق الإنقاذ، بمشاركة الأهالي وعناصر الدفاع المدني، بالبحث عنه في محيط البلدة، فيما استمر العمل على مدى ساعات.وعقب جهود متواصلة، تمكنت مخابرات الجيش من العثور على الصياد داخل بئر في محيط البلدة على قيد الحياة، فيما لم تتضح بعد حالته الصحية بدقة.