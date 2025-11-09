الفوعاني: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي

أكّد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى الفوعاني خلال لقاء مع فاعليات بلدية، انتخابية، تربوية واجتماعية في ، الحركة بأعلى درجات المسؤولية وثقتها بخيارات شعبنا وأبناء الأرض، مشدّداً على ضرورة خوض المعركة السياسية للحفاظ على حقوقنا ودورنا في المجتمع.

وفي تصريح له، قال الفوعاني: "الواجب يقتضي أن نخوض المعركة السياسية وسنخوضها. لن نقبل أن يُفرض علينا قرار أو خيار يتجاوز دورنا أو موقعنا أو الحق الذي يجب أن يُحفظ لنا خلال خوض الانتخابات النيابية سواء على مستوى الداخل أو الخارج. المعركة طويلة وشعبنا فيه عزيمة وإيمان وإخلاص، ومكتوب عليه أن يسجل انتصاراً تلو الانتصار".



وشدّد على أن "ثوابت الحركة تتمثل في حماية الأرض والدفاع عن الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها ، موجّهاً تحية احترام وتقدير لقيادة الجيش وضباطه وعناصره «الذين رفضوا إنذارات العدو وأصرّوا على البقاء في مواقفهم"، مطالباً الدولة والحكومة بـ"العمل على تعزيز قدرات الجيش ليقوم بدوره المركزي في الدفاع عن الحدود والسيادة والاستقلال".





وحذّر الفوعاني من محاولات إضعاف الموقف الوطني، مؤكداً أن "المرحلة دقيقة وصعبة لكننا لن نسقط في فخ الإضعاف"، وأضاف: "الانتصار المحتوم هو انتصار على وانتصار إرادة اللبنانيين في تأمين حقهم في الحياة والحرية والسيادة. الأزمة لا تُعالج بالضعف واليأس بل بالحكمة والروية والإدارة السياسية الواعية وقراءة الأحداث بموضوعية والتكيّف معها".