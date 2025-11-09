Advertisement

لبنان

افرام من واشنطن: لتسجيلٍ كثيفٍ للمغتربين دفاعًا عن حقّهم في الاقتراع

Lebanon 24
09-11-2025 | 05:12
أقيم عشاءٌ تكريمي على شرف النائب نعمة افرام، بدعوة من الدكتور كلود كرم وعقيلته باسكال كرم، في أمسيةٍ جمعت أكثر من سبعين شخصيّة من أبناء الجالية اللبنانيّة في العاصمة الأميركيّة واشنطن،
شهد اللقاء نقاشًا معمّقًا حول الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، حيث استعرض النائب افرام المسار الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه خلال السنوات العشر الماضية، مشدّدًا على أهمية المرحلة المقبلة وما تتطلّبه من وعيٍ ومسؤوليةٍ جماعيّة، ولا سيّما من اللبنانيين المقيمين في الاغتراب.

وأكّد افرام أن قانون الانتخاب المقبل يجب أن يعزّز الدور الوطنيّ للبنانيين المنتشرين حول العالم، معتبرًا أنّهم "ضمير الوطن والعين الساهرة عليه من بعيد". كما وجّه نداءً واضحًا إلى جميع المغتربين بضرورة التسجيل بكثافة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، محذرًا من الخطر الداهم المتمثّل بمحاولات إلغاء أقلام الاقتراع خارج لبنان بذريعة ضعف التسجيل هناك.

وأوضح أن مثل هذا التوجّه، إن حصل، "سيشكّل كارثة الكوارث، لأنّه يحرم الانتشار اللبنانيّ من حقّه الطبيعيّ في المشاركة بصناعة القرار الوطنيّ، ويفقد العمليّة الديمقراطيّة أحد أهم أعمدتها".

ودعا افرام المغتربين إلى تحمّل مسؤوليتهم التاريخيّة من خلال التسجيل في أماكن إقامتهم الحالية، لقطع الطريق أمام أي ذريعة قد تُستخدم لنقل مراكز الاقتراع من الخارج إلى داخل لبنان، مؤكّدًا أن "الوعي الاغترابي اليوم هو الضمانة الأساسيّة لاستمرار مسيرة الإنقاذ الوطنيّ".

وختم: "كما كان للمنتشر اللبناني دورٌ اقتصاديٌّ أساسيّ في دعم لبنان في أصعب مراحله، فإنّ دوره اليوم في الانتخابات المقبلة لا يقلّ أهمية، إذ يجب أن يكون مجلس النواب الجديد ممثّلًا فعليًا للاغتراب بنسبةٍ أكبر من المجلس الحالي، لا أقل."
الإنقاذ الوطني

المجلس الحالي

القرار الوطني

نعمة افرام

الديمقراطي

من واشنطن

ديمقراطي

الساهرة

