Advertisement

لبنان

جمعيات بيئية: شركات الترابة ترتكب إبادة جماعية بحق الإنسان والطبيعة

Lebanon 24
09-11-2025 | 05:06
A-
A+
Doc-P-1439939-638982872869430253.png
Doc-P-1439939-638982872869430253.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظمت جمعيات ولجان بيئية في شمال لبنان وقفة احتجاجية أمام مقالع شركة الترابة الوطنية في بدبهون، رفضًا لما وصفوه بـ"الإبادة البيئية" المستمرة في مناطق شكا والكورة والشمال.
Advertisement

وشارك في الوقفة علماء ومثقفون وناشطون بيئيون ونقابيون، حيث شددوا على أنّ شركات الترابة "دمّرت البيئة ومقومات الحياة في المنطقة عبر اقتلاع الأشجار وتلويث الهواء والمياه".

وافتتح المنسق في لجنة كفرحزير البيئية جورج قسطنطين العيتاني الاعتصام قائلاً إن "شركات الترابة ارتكبت أبشع المجازر البيئية، إذ اقتلعت أكثر من مليون شجرة زيتون تاريخية ودمّرت الينابيع والشلالات، ما أدى إلى إصابة آلاف المواطنين بأمراض السرطان والقلب والجهاز التنفسي".

وأشار إلى أنّ "محاولات إعادة تشغيل المقالع تحت مسمّى التأهيل الاستثماري تمثّل خطرًا وجوديًا على القرى المحيطة"، محذّرًا من أن "استقبال اتحاد بلديات الكورة لمندوبي الشركة يثير الشبهات حول ضغوط سياسية أو مصالح مادية".

وطالب العيتاني بتطبيق قرارات مجلس الوزراء واعتبار المقالع "مواقع جرائم بيئية"، داعيًا إلى نقل مصانع الترابة إلى سلسلة جبال لبنان الشرقية بعيدًا عن التجمعات السكنية والزراعية، وإلى "محاسبة المتورطين في الفساد والتواطؤ الإداري".

من جهتها، قالت النقيبة مها المقدم إن "الاعتراض ليس على الصناعة بل على الجشع والتحايل على القوانين"، داعية إلى تطبيق القانون 444 والمرسوم 8803 لحماية البيئة.

أما مختار أنفة ورئيس رابطة مخاتير الكورة شادي المسيح فانتقد مناقشة مشاريع الشركات "من دون إشراك ممثلي القرى المتضررة"، مؤكدًا أنّ المرسوم 8803 "لا يجب أن يُستغل لإعادة تشغيل المقالع".

في السياق نفسه، قال مختار بدبهون السابق الأمير سمير الأيوبي إن "القرى باتت منكوبة والجرافات اقتربت من منازل السكان"، محذرًا من كارثة جديدة إن لم يُتخذ قرار حازم بوقف الأعمال فورًا.

وفي ختام الوقفة، وجّه البروفسور منذر حمزة نداءً إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، داعيًا إلى محاسبة كل من تسبب بـ"الجرائم البيئية التي ارتُكبت في الكورة وشكا وبدبهون". وقال: "لقد آن الأوان لأن يكون هذا الملف نموذجًا للمحاسبة والعدالة، وعندها فقط يمكن القول إن لبنان بدأ طريقه نحو دولة القانون".
مواضيع ذات صلة
حماس: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وتهجيرا قسريا بشكل واضح وممنهج في غزة
lebanon 24
09/11/2025 22:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو وكاتس وبن غفير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة وقتل الطفلة هند رجب
lebanon 24
09/11/2025 22:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو وكاتس وبن غفير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة وقتل الطفلة هند رجب
lebanon 24
09/11/2025 22:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب السودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حسن حامد حسن: "قوات الدعم السريع" ترتكب حالياً إبادة جماعية في مدينة الفاشر
lebanon 24
09/11/2025 22:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

رئيس رابطة

الجمهوري

من جهته

جمهورية

عيتاني

الكورة

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-11-09
14:45 | 2025-11-09
14:40 | 2025-11-09
14:27 | 2025-11-09
14:00 | 2025-11-09
13:58 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24