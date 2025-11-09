Advertisement

لبنان

علي حسن خليل: لن نقبل بأن يُفرض علينا قرار أو خيار

Lebanon 24
09-11-2025 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1439942-638982878019689544.jpg
Doc-P-1439942-638982878019689544.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل "اننا نتعاطى بأعلى درجات المسؤولية ونثق بخيارات شعبنا وأبناء هذه الأرض ولكن الواجب يتطلب منا ان نخوض المعركة السياسية وسنخوضها، ولن نقبل بأن يُفرض علينا قرار او خيار يتجاوز دورنا او موقعنا او الحق الذي يجب ان يحفظ لنا خلال خوض الانتخابات النيابية على مستوى الداخل او الخارج، ونقول أن المعركة طويلة وشعبنا فيه عزيمة وايمان واخلاص ومكتوب عليه أن يسجل انتصارا تلو الانتصار".
Advertisement

كلام خليل جاء خلال إحياء الذكرى السنوية الاولى لشهداء مجزرة دير قانون رأس العين، بحضور عوائل الشهد اء، لفيف من رجال الدين، مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله،والنواب: ايوب حميّد، علي خريس و أشرف بيضون، الوزير السابق محمد داود، المسؤول التنظيمي المركزي يوسف جابر، أعضاء من الهيئة التنفيذية، أعضاء من المكتب السياسي، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل علي اسماعيل وأعضاء قيادة الإقليم، قيادات المناطق والشعب الحركية، فعاليات بلدية ودينية وحزبية واختيارية واجتماعية وأمنية وحشود أهلية.

وحيّا خليل الشهد اء قائلاً : "بهم تأكدنا أن الجنوب لا يُقهر و أن الجنوب لم يقاتل فقط دفاعاً عن جغرافيا ضيقة أو مشروع خاص بل دافع عن لبنان كله، لبنان الذي طمحنا ان نعيش فيه احرارا في سبيل استقلاله الحقيقي وعدم ارتهانه لمشاريع العدو او السيطرة عليه".

وأضاف : " هنا على أرض الجنوب يوجد أناس مخلصون للبنان الواحد القوي الذي يستطيع ان يدافع عن كرامته واستقلاله الحقيقي ويرفض ما يخطط له العدو من استتباع وارتهان وسقوط في فخ الذوبان بالمشروع الاسرائيلي الذي يريد السيطرة على المنطقة".

وتابع: " نحن دفعنا الدم في سبيل كل الوطن وحتى اولئك الذين نختلف معهم في السياسة والمشروع وحتى المشككين الذين يخلقون المبررات للعدو من اجل استمرار عدوانه، نقول لهم أن دماء الشهد اء من اجلكم ومن أجل لبنان الذي نريده لنا جميعاً، الحاضن لكل ابنائه بكل طوائفهم وتوجهاتهم ونريد الحفاظ عليه مرتكزين بالإصرار على الوحدة الوطنية التي هي افضل وجوه الحرب مع العدو الاسرائيلي، لذلك نقول للشركاء في الوطن لا تضعفوا مناعة الموقف الوطني، والقوة أن نتكامل مع بعضنا البعض".

وقال خليل : "ثوابتنا حماية هذه الارض والدفاع عنها وعن الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش اللبناني، موجهاً التحية له على موقف قيادته وضباطه وعناصره والذي رفض بالأمس انذارات العدو وأصر على البقاء في مواقعه"، مضيفا: "هذا ما نتطلع من الدولة والحكومة أن تدفع باتجاه تعزيزه ليقوم هذا الجيش بدوره المركزي في الدفاع عن الحدود والسيادة والاستقلال".

واكد ان  "المرحلة دقيقة وصعبة وثقوا بأننا لن نسقط في فخ الإضعاف الذي يحاول البعض تعميمه في مناخاتنا، مؤكداً أن القدر المحتوم عندنا هو انتصار الدم على السيف وانتصار إرادة اللبنانيين في تأمين حقهم في الحياة والحرية والسيادة، مشيرا الى أن الأزمة كبيرة لكنها لا تعالج بالضعف واليأس بل بالحكمة و الروية والإدارة السياسية الواعية للمرحلة وقراءة الأحداث بشكل موضوعي والتكيف معها".

وختم خليل : " ثوابتنا أيضاً هي العداء لهذا العدو الاسرائيلي ، في الوقت الذي لا يتعاطى فيه البعض بوطنية وشراكة حقيقية بل يحاول الإنقلاب السياسي على الموقف من خلال تعديل قانون الانتخاب بما يلائم مصلحة فئة على حساب مصلحة المواطنين"، قائلاً لهم: " لا احد يراهن على ضعفنا وسنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي دون تعديل يسعى له البعض من اجل مزيد من الضغط".

واختتمت المناسبة بالسيرة الحسينية  تلاها  السيد نصرات قشاقش.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإسرائيلية: لن نقبل أي نص منفصل عن الواقع يفرض حدودا لا يمكن الدفاع عنها
lebanon 24
09/11/2025 22:48:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأساتذة المتعاقدون في "اللبنانية": لن نقبل بأي تأجيل… والإضراب خيار مطروح
lebanon 24
09/11/2025 22:48:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: محاولات الغرب لإخضاع إيران مجرد أوهام وطهران لن تخضع ولن تقبل بالإهانة أو الضغوط
lebanon 24
09/11/2025 22:48:24 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب علي حسن خليل: بالتأكيد هناك نية للسير بالقانون الحالي اي وفق الدائرة 16 فاليصدر قرار عن وزيري الخارجية والداخلية لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها (LBCI)
lebanon 24
09/11/2025 22:48:24 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون الانتخابات

الجيش اللبناني

علي حسن خليل

الاستقلال

نبيه بري

علي حسن

الحكمة

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-11-09
14:45 | 2025-11-09
14:40 | 2025-11-09
14:27 | 2025-11-09
14:00 | 2025-11-09
13:58 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24