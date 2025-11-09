Advertisement

لبنان

وصول وفد لبناني الى يريفان في زيارة رسمية

Lebanon 24
09-11-2025 | 05:43
وصل إلى العاصمة الأرمينية يريفان وفدٌ لبناني يضمّ النائب جورج عقيص، رئيس بلدية زحلة الكبرى المهندس سليم غزالي، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل، في زيارة رسمية إلى جمهورية أرمينيا.
وفور وصولهم، توجّه الوفد إلى النصب التذكاري لشهداء المجازر الأرمنية، حيث وضعوا باقة من الورود أمام الشعلة الخالدة، تكريمًا لأرواح الشهداء وإجلالًا لذكراهم، وتعبيرًا عن تضامن لبنان مع الشعب الأرمني في وجعه التاريخي وذاكرته الوطنية التي ما زالت تشهد على معاناة شعبٍ قدّم التضحيات الكبرى من أجل حريته وكرامته.
