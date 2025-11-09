Advertisement

لبنان

البعريني: مستمرون في خط الاعتدال والإنماء

Lebanon 24
09-11-2025 | 05:48
A-
A+
Doc-P-1439952-638982893673661463.jpeg
Doc-P-1439952-638982893673661463.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لبى النائب وليد البعريني دعوة محمد وجميل طالب إلى غداء في بلدة بيت الفقسالضنية، بحضور رؤساء بلديات بيت فقس حسين عواضة والقطين عمار حيدر ورئيس جامعة "آل طالب" إيهاب طالب ومخاتير وفعاليات.
Advertisement

وكانت كلمة لجميل طالب رحب فيها بالبعريني ونوه بدوره. ورد الأخير بكلمة قال فيها: "الضنية هي بيتنا وأهلها أهلنا، وما جمعنا اليوم يؤكد أنّ الروابط بين المناطق أقوى من أي فُرقة".

وختم: "نشكر السيد محمد طالب وكل الحضور على هذا اللقاء الطيب، ونؤكد أننا مستمرون في خط الاعتدال والإنماء لأن الناس تستحق منّا كل جهد ووفاء من أقصى الشمال إلى كل زاوية من هذا الوطن".
مواضيع ذات صلة
البعريني: أمن الناس وكرامتهم خط أحمر
lebanon 24
09/11/2025 22:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"الاعتدال الوطني": لضرورة القيام بكل ما يلزم لضمان إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية
lebanon 24
09/11/2025 22:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"الاعتدال الوطني" يهنئ السعودية بعيدها الوطني: رائدة في قيادة العالم العربي
lebanon 24
09/11/2025 22:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"الاعتدال الوطني": صدور مرسوم هبة تأهيل منشآت معملي البارد الكهرومائية إنجاز حيوي
lebanon 24
09/11/2025 22:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وليد البعريني

رئيس جامعة

السيد محمد

حسين عواضة

بيت الفقس

محمد طالب

جميل طالب

سيد محمد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-11-09
14:45 | 2025-11-09
14:40 | 2025-11-09
14:27 | 2025-11-09
14:00 | 2025-11-09
13:58 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24