البعريني: مستمرون في خط الاعتدال والإنماء

لبى النائب دعوة محمد وجميل طالب إلى غداء في بلدة – ، بحضور رؤساء بلديات بيت فقس والقطين عمار ورئيس جامعة "آل طالب" طالب ومخاتير وفعاليات.وكانت كلمة لجميل طالب رحب فيها بالبعريني ونوه بدوره. ورد الأخير بكلمة قال فيها: "الضنية هي بيتنا وأهلها أهلنا، وما جمعنا اليوم يؤكد أنّ الروابط بين المناطق أقوى من أي فُرقة".وختم: "نشكر طالب وكل الحضور على هذا اللقاء ، ونؤكد أننا مستمرون في خط الاعتدال والإنماء لأن الناس تستحق منّا كل جهد ووفاء من أقصى إلى كل زاوية من هذا الوطن".