الحسن في انتخابات نقابة محامي طرابلس: لنجعل من هذا اليوم عرسا ديموقراطيا

انطلقت في في الثانية العادية بمن حضر للانتخابات العامة لتسمية نقيب للمحامين وعضو لمجلس النقابة.وقال نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن خلال افتتاح صناديق الإقتراع: "مع إشراقة هذا اليوم النقابي المميز، يطلّ علينا فجرٌ جديد يحمل في طياته الأمل، ويجدد فينا روح الانتماء إلى هذه النقابة العريقة التي كانت، وستبقى، بيتًا للحرية والديمقراطية والتنوع. إن هذا اليوم الانتخابي ليس مجرّد استحقاقٍ ، بل هو عيد نقابي وطني بامتياز، يومٌ نُعبّر فيه عن ثقتنا بأنفسنا وببعضنا، وعن إيماننا العميق بالعمل النقابي الحر والمسؤول. هو يومٌ تتجلى فيه قيم المشاركة والالتزام والانتماء، يومٌ يؤكد أن نقابة المحامين في طرابلس ستظل منارةً للممارسة الراقية، واحترام الرأي والرأي الآخر".أضاف: "إن مشهدنا اليوم، بكل ما فيه من حيوية وتنوّع، يُجسّد صورة النقابة التي نريدها: نقابة تجمع ولا تفرّق، تُصغي وتحتضن، وتسير بثقة نحو مستقبلٍ أكثر إشراقًا. وفي هذه المناسبة، أتوجّه من القلب بالشكر إلى جميع الزملاء المرشحين الذين خاضوا هذه التجربة بكل مسؤولية واحترام متبادل. لقد أثبتم أن التنافس بين الزملاء لا يُفسد للودّ قضية، بل يزيدنا قوة وتلاحمًا، ويُثري الحياة الديمقراطية داخل نقابتنا. ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الزملاء المرشحين، مؤمنين أن من سيفوز بمنصب النقيب سيحمل الأمانة بإخلاص، ويتابع مسيرة الأسلاف بعزمٍ ومحبة، واضعًا نصب عينيه مصلحة المحامين جميعًا، بلا استثناء. كما نطلب من الزميلات والزملاء جميعًا أن يمارسوا حقهم وواجبهم الانتخابي بروحٍ نقابيةٍ راقية، وبأسلوبٍ حضاريٍ كما اعتدنا منهم دائمًا، لأن صوت كلٍّ منكم هو حجر أساس في بناء نقابتنا، ولبنة في جدار حريتنا واستقلالنا".وتابع: "أود أن أؤكد أن اليوم على نقابة المحامين في طرابلس، على هذا البيت الذي لطالما شكّل قدوةً في العمل والحر. فالمجتمع يراقب ما سنقدّمه نحن، المحامين، من أمثولة في الانتخابات والحرّيات، لأن تبدأ من هنا، من الانتخابات الحرة والشفافة، ومن إيماننا بأن النزاهة والاحترام هما حجر الزاوية في أي بناء وطني سليم. ولا يفوتني أن أعبّر عن امتناني العميق لكل الزميلات والزملاء على ثقتهم وتعاونهم خلال السنتين الماضيتين، اللتين شكّلتا مرحلة غنية بالتحديات والإنجازات. كما أوجّه تحية تقدير صادقة إلى زملائي في الذين عملوا معي يدًا بيد، بروح الفريق الواحد، لخدمة النقابة وصون كرامة المهنة وحقوق المحامين. وأخصّ بالشكر المشرفة على العملية على ما سيبذلونه من جهدٍ وتنظيمٍ ودقّة، لتكون هذه العملية عنوانًا للشفافية والنزاهة والاحترام المتبادل".وختم: "فلنجعل من هذا اليوم عرسًا ديمقراطيًا بكل ما للكلمة من معنى، نختلف فيه بمحبة، ونتنافس فيه بشرف، ونلتقي فيه على هدفٍ واحد: أن تبقى نقابتنا منارةً للحق، وواحةً للحرية، ورمزًا للوحدة والالتزام".