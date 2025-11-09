المدير العام لسكك الحديد جال على محطات الشمال

Advertisement

جال لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المهندس زياد شيا، برفقة رئيس بشارة الاسمر، نقيب عمال مصلحة سكك الحديد ريمون فلفلة، نقيب السائقين العمومين شادي السيد، وفد من وزارة الاشغال، وفريق من لجنة متابعة مصلحة سكك الحديد على محطات سكك الحديد في .البداية كانت من محطة في شكا، حيث اطلع ميدانيا على وضع العقار، ثم انتقل الى المركز لشركة الاحدب وهي الشركة الخاصة المشغلة للنقل المشترك في ، حيث كان في استقباله المدير التنفيذي للشركة السيد عوني الاحدب.وجال شيا في غرفة عمليات الشركة واستمع من فريق العمل الى شرح مفصل حول التقنيات المتقدمة في غرفة عمليات وآلية متابعة حركة الباصات بشكل مباشر واطلع على أجهزة الرقابة والأمان والراحة التي وفرتها الشركة للركاب في باصات النقل المشترك.بعد ذلك، انتقل شيا والاحدب والوفد المرافق الى مركز محطة القطار في مدينة الميناء، حيث كان في استقبالهم الرئيس الإقليمي للدفاع المدني واصف كريمة، ثم كانت جولة داخل المحطة اطلع فيها المدير العام شيا من الاحدب على الأماكن التي تتوقف فيها باصات النقل كما زار برج السباع في الميناء.شياوخلال الجولة، قال شيا : "ان محطة للقطار تعني لنا الكثير تاريخيا وكطلة للمستقبل، الكل يتمنى عودة الزمن الجميل ونحن نصر على ان يمتد الجمال الى الحاضر والمستقبل، وما نفعله اولا في قطاع النقل المشترك هو عملية تطوير دائمة ومستمرة كي نصل الى مكان نستطيع فيه ام نقدم خدمة الى المواطن اللبناني الذي يستحق كل خير".اضاف: "على مستوى القطار الكل يعلم اننا نسعى للحفاظ على ممتلكات سكك الحديد وتنظيفها لنستفيد منها في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة القرار بإعادة اطلاق هذا المسار في لبنان فالقطار يبقى وسيلة نقل اساسية في كل دول العالم مهما بلغ التطور فيها" .تابع : "اتينا اليوم لنزور هذا المكان التاريخي بحضور الأستاذ عوني الاحدب وهو خير من يعمل في اطار الشراكة مع القطاع العام، وهذه التجربة النموذجية يجب ان تعمم على الكثير من القطاعات على مستوى الشراكة مع القطاع الخاص، ونحن بانتظار المزيد من الحافلات كي نعزز النقل المشترك أكثر، ولا بد من التشديد على أهمية التعاون والتنسيق بين كل القطاعات والمعنيين في موضوع النقل العام في البلد لانها مسؤولية وطنية ولا يجوز التعاطي مع قطاع النقل العام في البلد بالمفرق".وختم : "موجها التحية الى عناصر الدفاع المدني الذين يقدمون خدماتهم بامكانات ضئيلة جدا ومن اللحم الحي من أجل المواطن والوطن" .الاسمروقال الاسمر: "أوجه التحية الى مدير عام سكك الحديد على هذه النهضة التي نراها في القطاع الذي يمثله وهي نهضة نفتقدها منذ زمن بعيد، وما نتطلع اليه اليوم هو وضع التفكير السليم الذي يمثله المدير العام في الإطار التنفيذي لجهة ما يحكى عن وصول باصات ووضعها بالمدى المنظور بتصرف الناس ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذه الشراكة قد تكون الخلاص لانطلاق المشاريع ولا ننسى أيضا ما يخطط له الاساذ شيا ضمن ال BOT وما يدرس ضمن النقل السككي التي تمتد من الشمال الى الجنوب وضرورة اطلاقها في هذه المرحلة لما تمثله من توفير في اجور النقل الباهظة على الطبقة العاملة" .اضاف: "اريد ان اوجه التحية للاستاذ شيا على الجولة التي قام فيها في ضهر البيدر والبقاع والتي اسست أيضا للمشروع الكبير وهو وصل بالبقاع بالطرق الحديثة مما يخفف من الهم الاقتصادي عن كاهل المواطن ان في القطاع العام او الخاص".الاحدببدوره الاحدب قال: " أرحب بالمدير العام وبرئيس الاتحاد وبكل الحاضرين في مدينتهم طرابلس، وان الجهود الكبيرة والمتابعة الحثيثة التي تقوم بها مصلحة السكك الممثلة بالمدير العام ادت الى نجاح هذه الشراكة النموذجية بين القطاعين العام والخاص، واتمنى ان يستمر الجميع بهذا النشاط فنحن اليوم تجاوزنا ال 7 الاف راكبا في اليوم بفضل هذه المتابعة ونتمنى ان يستمر الدعم في هذا المجال لجهة زيادة الحافلات وفتح خطوط جديدة لنتمكن جميعا من تقديم المساعدة اكثر في خدمة بلدنا".السيدوقال السيد: " ان ما يجري بموضوع النقل المشترك مهم جدا، ولقد لمسنا اهتماما كبيرا من مصلحة السكك وشركة الاحدب المشغلة للنقل المشترك من ناحية الأمان والرقابة والمتابعة والتنظيم ونحن نقدم الشكر لهم على هذا العمل الجيد ونتمنى على الدولة التي بدأت بتنظيم كل القطاعات ان تعمل على تنظيم قطاع النقل البري الذي يعاني من فوضى التزوير والمكرر وغير ذلك".وفي الختام أقام الاحدب غداء تكريميا للمدير العام والوفد المرافق، في حضور النائب السابق مصباح الاحدب، بلديات الفيحاء وائل زمرلي ، رئيس بلدية طرابلس عبدالحميد كريمة، رئيس بلدية الميناء عبدالله كبارة ، العميد فادي الرز.