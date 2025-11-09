Advertisement

لبنان

الرئيس سليمان: مصداقية القضاء على المحك

Lebanon 24
09-11-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1439961-638982901394291695.jpg
Doc-P-1439961-638982901394291695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "في صلاتنا نطلب الرحمة لضحايا تفجير ٤ آب ٢٠٢٠، ونسأل الله تعالى أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن تأخذ هذه القضية مسارها القضائي الواضح والعادل.
Advertisement

كما نأمل من القضاء أن يُسرّع في البتّ بمسألة تجاوز الصلاحيات، وأن يضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح".

 وراى ان "العدل أساس الملك، ومصداقية القضاء اليوم على المحكّ، لإظهار الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المرتكبين والمقصّرين، وإعادة الحق إلى أصحابه، وتعزيز ثقة اللبنانيين بدولتهم من خلال ترسيخ الثقة بأبرز سلطاتها الدستورية".
مواضيع ذات صلة
رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا: مستقبل البلاد على المحك وتحتاج بشكل عاجل إلى المساعدات
lebanon 24
09/11/2025 22:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الإعلامي للمجلس النرويجي للاجئين: نترقب مصداقية إسرائيل للسماح بإدخال 400 شاحنة مساعدات
lebanon 24
09/11/2025 22:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: أرقام الجيش الإسرائيلي تؤكد مصداقية إحصاءات ضحايا غزة
lebanon 24
09/11/2025 22:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رضا في "اليوم العالمي لسلامة المرضى": أين مصداقية الشعار وغزة تباد؟
lebanon 24
09/11/2025 22:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد ميشال سليمان

الرئيس سليمان

ميشال سليمان

العماد ميشال

ميشال سليم

عماد ميش

القضاء ا

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-11-09
14:45 | 2025-11-09
14:40 | 2025-11-09
14:27 | 2025-11-09
14:00 | 2025-11-09
13:58 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24