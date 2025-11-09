الرئيس سليمان: مصداقية القضاء على المحك

Advertisement

قال الرئيس في تصريح: "في صلاتنا نطلب لضحايا تفجير ٤ آب ٢٠٢٠، ونسأل الله تعالى أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن تأخذ هذه القضية مسارها القضائي الواضح والعادل.كما نأمل من أن يُسرّع في البتّ بمسألة تجاوز الصلاحيات، وأن يضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح".وراى ان "العدل أساس الملك، ومصداقية القضاء اليوم على المحكّ، لإظهار الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المرتكبين والمقصّرين، وإعادة الحق إلى أصحابه، وتعزيز ثقة اللبنانيين بدولتهم من خلال ترسيخ الثقة بأبرز سلطاتها الدستورية".