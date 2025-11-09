معوّض: الاغتراب اللبناني شريك أساسي في إنقاذ الوطن

Advertisement

رعى النائب ميشال معوّض احتفال "حركة " في مدينة ملبورن الاسترالية، بمشاركة حشد من أبناء الجالية وممثّلي الأحزاب والجمعيات ومسؤولي الحركة في المدينة، في حضور قنصل في ملبورن رامي الحامدي، النائب إيوان ولترز عن دائرة غرينفيل وممثّلين عن " "، ، حزب الوطنيين الأحرار، " "، "تيار "، والحزب التقدمي ، إضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات .وألقى كلمة شكر فيها الحضور، واكد "ثوابت حركة الاستقلال الوطنية"، مشددًا على أنّ "الاغتراب اللبناني شريك أساسي في إنقاذ الوطن"، داعيًا إلى "توحيد الجهود بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر لإعادة بناء الدولة واستعادة الثقة بدورها ومؤسساتها".وأشار إلى أنّ " الاغتراب اللبناني بقضايا الوطن يشكّل مصدر أمل وإصرار على استمرار النضال من أجل قيام دولة السيادة والمؤسسات"، مؤكدًا أنّ "اللبنانيين المنتشرين هم امتداد طبيعي للبنان الرسالة والحرية".ولمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رينيه معوّض، شارك رئيس الحركة والحامدي وعدد من النواب وفاعليات وابناء الجالية اللبنانية وكوادر الحركة في قدّاس أُقيم في كنيسة مار شربل في ملبورن.