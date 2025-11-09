قداس بدء السنة الطقسية في كنيسة مار شربل - عنايا

Advertisement

ترأس راعي أبرشية المطران قداس بدء السنة الطقسية الجديدة في مار شربل في عنايا، عاونه فيه النائب الأبرشي المونسنيور شربل انطون، رئيس الدير الاب ميلاد طربية والرئيس السابق الاباتي طنوس نعمة والاب لويس مطر، وخدمته جوقة "الصوت العتيق" بقيادة حردان، في حضور كهنة الابرشية ورؤساء اللجان والحركات الرسولية وحشد من المؤمنين .وشدد عون في عظته على أهمية عيش كل انسان المحبة والحب في حياته اليومية ورسالته وان تكون المحبة علامة رجاء له في المحيط الذي يعيش فيه لان الرب هو الحب. وتحدث عن "الإرشاد الرسولي الجديد الذي اعطانا اياه قداسة البابا لاون بعنوان "أحببتك " والذي كان بدأ التحضير له قداسة البابا الراحل فرنسيس وتبنى البابا لاون كل ما تم تحضيره مضيفاً اليه دعوة كل واحد منا إلى عيش المحبة بخاصة مع الضعفاء والفقراء في مجتمعاتنا لأن المحبة هي التي تعطي معنى لحياة الانسان".وتطرق إلى زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى أواخر الشهر، واصفاً اياها بأنها نعمة وقال: "صحيح ان قداسته سيمر إلى للمشاركة في احتفال مرور 1709 سنة على انعقاد المجمع المسكوني، ولكن اختيار قداسته لبنان المتألم كأول وجهة رعوية له خارج والفاتيكان هو لكي يعطينا جرعة رجاء لنمتلي من الايمان ومن الشجاعة لمتابعة مسيرتنا رغم كل الصعوبات وليعلن من وطننا السلام" .ودعا المؤمنين إلى الاستعداد كما يجب لهذه الزيارة، طالبا من كهنة الرعايا ورؤساء الاديرة "تكثيف الصلوات في الكنائس في الأسبوع الذي يسبق الزيارة لكي تعطي الثمار المرجوة منها". وقال: "أنظار العالم كله موجهة إلى قداسة البابا في زيارته حيث سيقول للذين يملكون المقدرات السياسية العالمية والإقليمية بأن لبنان وطن الرسالة يجب ان يبقى وان هذا الوطن ليس متروكاً، لذلك على كل واحد منا الاستعداد بالتوبة، فالتغيير يبدأ من الذات ولكي تكون كل كلمة سيقولها لنا قداسته مشروع حياة" .وختم موجها التهنئة للأب لويس مطر، مسجّل عجائب القديس شربل في دير مار مارون عنايا، لبلوغه السن القانونية في الخدمة الرعوية والكهنوتية.