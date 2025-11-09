Advertisement

لبنان

مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً في طرابلس

Lebanon 24
09-11-2025 | 08:00
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت ف.ح، من منطقة باب الرمل - طرابلس، لإقدامه في وقتٍ سابق على إطلاق النار في الهواء من سلاح حربيّ.
