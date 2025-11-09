Advertisement

لبنان

بعيداً عن لبنان والسياسة... هكذا احتفلت مورغان أورتاغوس بعيد ميلاد إبنتها (صورة)

Lebanon 24
09-11-2025 | 08:12
احتفلت نائبة المبعوث الأميركي إلى لبنان مورغان أورتاغوس بعيد ميلاد ابنتها أدينا آن. 
ونشرت أورتاغوس صورة من المناسبة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: "الإفطار عند تيفاني"، موضوع عيد ميلاد أدينا آن الخامس. 
 
