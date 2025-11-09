24
لبنان
بعيداً عن لبنان والسياسة... هكذا احتفلت مورغان أورتاغوس بعيد ميلاد إبنتها (صورة)
Lebanon 24
09-11-2025
|
08:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت نائبة المبعوث الأميركي إلى
لبنان
مورغان أورتاغوس
بعيد ميلاد ابنتها أدينا آن.
ونشرت أورتاغوس صورة من المناسبة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على
انستغرام
وعلقت قائلة: "الإفطار عند تيفاني"، موضوع عيد ميلاد أدينا آن الخامس.
