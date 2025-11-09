Advertisement

لبنان

سويف ترأس قداسا بمناسبة عيد مار ميخائيل في الزاهرية- طرابلس

Lebanon 24
09-11-2025 | 08:39
A-
A+
Doc-P-1440001-638982996110308704.png
Doc-P-1440001-638982996110308704.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، بالقداس الإلهي في كاتدرائية مار ميخائيل في الزاهرية – طرابلس، لمناسبة عيد مار ميخائيل رئيس الملائكة، بمشاركة النائب العام للأبرشية الخورأسقف أنطوان ميخائيل، والنائب الاسقفي الخاص المونسنيور جوزيف غبش، والأب سيمون ديب، الى جانب حشد من المؤمنين.
Advertisement

وبعد تلاوة الإنجيل المقدس، شدد المطران سويف على "وجوب نشر سلام المسيح إلى جميع الناس، فبهذه الطريقة يحافظ لبنان على رسالته المقدسة"، مؤكدا أن البابا لاوون الرابع عشر يأتي في زيارته المرتقبة إلى لبنان ليبقى هذا الوطن "قضية السلام والمحبة واللقاء بين الناس والحوار بين الأديان"، وقال موجها كلامه إلى الحاضرين: "أيها الإخوة والأخوات في الرب، نتمنى أن يكون هذا العيد مباركا عليكم جميعا. 

نحن اليوم نحتفل بعيد مار ميخائيل رئيس الملائكة في كاتدرائيتنا. أشكر الرب على حضوركم، وأنا سعيد جدا بكم، وأشكر جهود كهنة الرعية، وأحيي محبتكم للكاتدرائية، سواء كنتم من أبناء طرابلس أو من رعايا محيطة بها.

 إن حضوركم يعكس التزاما وتعلقا بالمدينة وبالكاتدرائية وكنائسها، كي تبقى أجراسها تقرع دائما، أجراس المحبة والإيمان والتلاقي، لنعبد ربنا عبادة حقيقية بالروح القدس والحق، بالحقيقة، بالمحبة، والسلام.

وأضاف: "نحن في هذا الأحد نحتفل أيضا بمطلع السنة الطقسية: الأحد الماضي كان لتقديس البيعة، واليوم لتجديد البيعة. والبيعة هي نحن، هي الكنيسة. الكنيسة تتقدس وتتجدد بقدر ما يترسخ إيمانها بمؤسسها يسوع المسيح، الذي هو سبب وجودها. الكنيسة هي جسد المسيح السري، والمؤمنون هم أعضاء هذا الجسد، المرتبطون بالرأس الذي هو المسيح، وبقدر ما نبقى متحدين بالرأس، بقدر ما تتجدد قلوبنا وحياتنا وأفكارنا، لأن مصدر التجديد الحقيقي هو يسوع المسيح ابن الله".

 وتابع: "إن التساؤل المطروح اليوم في الإنجيل، والذي اعتبره اليهود تجديفا، كان سببا لقيادة المسيح إلى الموت، ولكن من خلال هذا الموت تم خلاص البشرية". 

واردف: "لقد قال المسيح عن نفسه إنه ابن الله، وإنه مع الآب منذ الأزل. والكلمة، كلمة الله، التي كانت مع الآب منذ الأزل، تجسدت، وهذا هو إيماننا. الكلمة صار جسدا وحل فينا، وبحلوله في إنسانيتنا، قدسها وجددها، لأنها كانت غارقة في الخطيئة والموت والظلمة، وهذا ما نختبره كلما ابتعدنا عن الرب، نكتشف أننا في العتمة والضياع، ومن يجددنا؟ هو يسوع، الذي جددنا بموته وقيامته، ولذلك، في مطلع السنة الطقسية، علينا أن نجدد إيماننا، أفكارنا، علاقتنا بالمسيح وببعضنا البعض، لننطلق في هذه السنة الكنسية المقدسة، نتأمل بسر محبة يسوع غير الموصوفة، ونفتح قلوبنا كي يلامس حياتنا ويشفينا من جراحنا" .

وتابع سويف: "نشكر الرب على الخلاص الذي حققه يسوع، وعلى حضوره الحي الذي يرافقنا في مسيرة حياتنا، ونشكره على وطننا الذي يستعد لاستقبال قداسة البابا لاوون الرابع عشر، ما أعظم هذه النعمة! البابا يختار لبنان ليكون أول محطة رسولية له خارج إيطاليا، وهذا لأنه يعرف معنى لبنان، ويهتم بأن يبقى لبنان قضية السلام والمحبة والحوار بين الأديان. عنوان الزيارة هو: (طوبى لفاعلي السلام)، وهذا هو عنوان حياتنا كمسحيين، وهذا هو معنى وجودنا واستمراريتنا في طرابلس. أهنئكم وأشجعكم، وأحيي كل الذين لا يزالون يسكنون في قلب المدينة، وكل الذين يأتون إليها باستمرار للاحتفالات والنشاطات الروحية والثقافية والرعوية، هذا أمر جوهري، لا يتعلق فقط بالمسيحيين بل بكل أبناء المدينة. ونحن نعمل على لقاء يضم أبناء طرابلس المقيمين والمنتشرين خارجها، ليكبر هذا اللقاء تدريجيا، لأن رسالتنا ليست الانغلاق أو الراحة، بل أن نكون ملح الأرض وخميرة وسط العجين، ننشر محبة الرب وسلام المسيح، وبذلك يحافظ لبنان على رسالته المقدسة".

وختم سويف: "الملاك ميخائيل يعود ليذكرنا بمعنى اسمه: من مثل الله؟ هذا يدعونا إلى التواضع، وإلى الروحانية العميقة، وإلى الأخوة والسلام، ونسأل الله أن يعود هذا العيد عليكم بالنعمة، وأن يجدد قلوبكم وحياتكم، وكل عام وأنتم بخير. هذا عيد الكاتدرائية، وهو أهم عيد بالنسبة الينا كأبرشية،  لذلك نريد أن نبني عليه بحضوركم ومشاركتكم، وبالعمل المشترك مع الآباء والأصدقاء، لتكوين حركة (أصدقاء الكاتدرائية)، كي تكون الكاتدرائية محطة ثقافية وإنسانية واجتماعية، وشهادة حية ليسوع المسيح، له المجد إلى الأبد، آمين" .

بعد القداس، تقبل المطران سويف ومعاونيه في القداس التهاني بالعيد من المؤمنين في صالون الكنيسة.
مواضيع ذات صلة
المطران يوسف سويف يحتفل بعيد مار ميخائيل في رعية بشنين – زغرتا
lebanon 24
09/11/2025 22:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ابراهيم ترأس قداسًا في ذكرى الاعضاء الراحلين في مجلس قضاء زحلة الثقافي
lebanon 24
09/11/2025 22:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني يُخمد حريقاً داخل معمل للبلاط في منطقة الزاهرية - طرابلس والخسائر ماديّة
lebanon 24
09/11/2025 22:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية جدرا ترأس قداسين احتفاليين
lebanon 24
09/11/2025 22:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

المارونية

المسيحيين

الماروني

الملائكة

التزام

روحاني

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-11-09
14:45 | 2025-11-09
14:40 | 2025-11-09
14:27 | 2025-11-09
14:00 | 2025-11-09
13:58 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24