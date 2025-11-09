"حزب الله" أحيا "يوم الشهيد" في علمات الصوانة: لتعزيز قدرات الجيش والوقوف الى جانبه

Advertisement

أحيا " "، يوم الشهيد في منطقة والشمال، خلال احتفال اقيم في باحة نصب في بلدة علمات الصوانة، بحضور فاعليات إجتماعية وبلدية وعلمائية وعوائل ، يتقدمهم مسؤول منطقة جبل والشمال في "حزب الله" عمرو وقيادة المنطقة.وأكد عمرو "ضرورة التضامن الوطني لمواجهة التحديات لا سيما التهديدات التي تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات وتجعلنا كلبنانيين أمام إستباحة للسيادة والكرامة الوطنية، مما يجعلنا نتمسك أكثر بخيار المقاومة الذي هو حق يكفله اللبناني والقوانين الدولية".وشدد على "ضرورة تعزيز قدرات والوقوف الى جانبه لمواجهة الاعتداءات الصهيونية في الجنوب والبقاع".