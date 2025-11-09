Advertisement

لبنان

"حزب الله" أحيا "يوم الشهيد" في علمات الصوانة: لتعزيز قدرات الجيش والوقوف الى جانبه

Lebanon 24
09-11-2025 | 08:40
A-
A+
Doc-P-1440002-638982997092661316.png
Doc-P-1440002-638982997092661316.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيا "حزب الله"، يوم الشهيد في منطقة جبل لبنان والشمال، خلال احتفال اقيم في باحة نصب شهداء المقاومة في بلدة علمات الصوانة، بحضور فاعليات إجتماعية وبلدية وعلمائية وعوائل الشهداء، يتقدمهم مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في "حزب الله" الشيخ محمد عمرو وقيادة المنطقة.
Advertisement

وأكد عمرو "ضرورة التضامن الوطني لمواجهة التحديات لا سيما التهديدات الصهيونية التي تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات وتجعلنا كلبنانيين أمام إستباحة للسيادة والكرامة الوطنية، مما يجعلنا نتمسك أكثر بخيار المقاومة الذي هو حق يكفله الدستور اللبناني والقوانين الدولية". 

وشدد على "ضرورة تعزيز قدرات الجيش اللبناني والوقوف الى جانبه لمواجهة الاعتداءات الصهيونية في الجنوب والبقاع".
مواضيع ذات صلة
105 آليات جديدة من "اليونيفيل" لتعزيز قدرات الجيش
lebanon 24
09/11/2025 22:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّك اميركي لتقصّي قدرات الدولة على إعادة بناء حضورها واستبدال مؤسسات "حزب الله"
lebanon 24
09/11/2025 22:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك عين المريسة: اليسار الى جانب "حزب الله"
lebanon 24
09/11/2025 22:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يشيع الشهيد عباس حسن كركي في حاروف
lebanon 24
09/11/2025 22:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

الشيخ محمد

جبل لبنان

الصهيونية

حزب الله

المقاومة

الصهيوني

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-11-09
14:45 | 2025-11-09
14:40 | 2025-11-09
14:27 | 2025-11-09
14:00 | 2025-11-09
13:58 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24