لبنان
"حزب الله" أحيا "يوم الشهيد" في علمات الصوانة: لتعزيز قدرات الجيش والوقوف الى جانبه
Lebanon 24
09-11-2025
|
08:40
A-
A+
أحيا "
حزب الله
"، يوم الشهيد في منطقة
جبل لبنان
والشمال، خلال احتفال اقيم في باحة نصب
شهداء
المقاومة
في بلدة علمات الصوانة، بحضور فاعليات إجتماعية وبلدية وعلمائية وعوائل
الشهداء
، يتقدمهم مسؤول منطقة جبل
لبنان
والشمال في "حزب الله"
الشيخ محمد
عمرو وقيادة المنطقة.
وأكد عمرو "ضرورة التضامن الوطني لمواجهة التحديات لا سيما التهديدات
الصهيونية
التي تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات وتجعلنا كلبنانيين أمام إستباحة للسيادة والكرامة الوطنية، مما يجعلنا نتمسك أكثر بخيار المقاومة الذي هو حق يكفله
الدستور
اللبناني والقوانين الدولية".
وشدد على "ضرورة تعزيز قدرات
الجيش اللبناني
والوقوف الى جانبه لمواجهة الاعتداءات الصهيونية في الجنوب والبقاع".
