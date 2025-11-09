Advertisement

لبنان

المفتي دريان الى إسطنبول لحضور القمة الدولية للمساعدات الانسانية لغزة

Lebanon 24
09-11-2025 | 10:39
غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بيروت إلى إسطنبول لحضور القمة الدولية للمساعدات الإنسانية لغزة بعنوان: "من اجل غزة"وذلك تلبية لدعوة من رئيس الشؤون الدينية التركية الدكتور صافي ارباغوش.
