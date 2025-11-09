Advertisement

لبنان

وصول مسؤولَيْن أميركيين معنيين بمكافحة الإرهاب إلى بيروت

Lebanon 24
09-11-2025 | 10:44
وصل مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، المسؤولان الاميركيان سيباستيان جوركا ورودولف عطا الله، المعنيان بمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.
