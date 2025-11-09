Advertisement

لبنان

بالصورة... إقفال صيدليّة في البترون بالشمع الأحمر

Lebanon 24
09-11-2025 | 10:51
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دوريّة من أمن الدولة في البترون، ختمت صيدلية بالشمع الأحمر، بعدما ضبطت في داخلها كميّات من الأدوية المنتهية الصلاحية.
وأفادت مصادر أنّ التحقيقات مستمرّة بإشراف النيابة العامة تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّ المعنيين.
 
 
 
 
