لبنان

عون يستقبل وفد الخزانة الأميركية في بعبدا

Lebanon 24
09-11-2025 | 10:58
يستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وفدا من الخزانة الاميركية.
ويترأس الوفد سيباستيان غوركا ويضم وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الارهاب جون هيرلي ورودولف عطالله المتخصص بمكافحة الارهاب في مجلس الامن القومي الاميركي.
العماد جوزاف عون

رودولف عطالله

وزارة الخزانة

قصر بعبدا

جوزاف عون

الجمهوري

الاميركي

باستيان

