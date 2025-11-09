عون يستقبل وفد الخزانة الأميركية في بعبدا

يستقبل رئيس الجمهورية في ، وفدا من الخزانة الاميركية.

ويترأس الوفد سيباستيان غوركا ويضم وكيل الاميركية لشؤون الارهاب جون هيرلي ورودولف المتخصص بمكافحة الارهاب في مجلس الامن القومي .