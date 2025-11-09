Advertisement

لبنان

في هذه المناطق.. الجيش يدعو إلى عدم الاقتراب من أماكن التمارين

Lebanon 24
09-11-2025 | 11:10
أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنّ وحدات من الجيش ستقوم بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:
-بتواريخ 10، 12 ،24 و27 /11 /2025 اعتبارًا من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 10.00، في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات.

-بتاريخ 10 /11 /2025 اعتبارًا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 24.00، في منطقتَي جرد العاقورة وحدث بعلبك.

ولفت البيان إلى أنّ التمارين ستتخلل رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ودعت قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".
مديرية التوجيه

جرد العاقورة

قيادة الجيش

حدث بعلبك

مديرية ال

عاقورة

بعلبك

حامات

