في هذه المناطق.. الجيش يدعو إلى عدم الاقتراب من أماكن التمارين

أعلنت قيادة الجيش- ، في بيان، أنّ وحدات من الجيش ستقوم بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:-بتواريخ 10، 12 ،24 و27 /11 /2025 اعتبارًا من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 10.00، في حقل تدريب مزرعة حنوش – .-بتاريخ 10 /11 /2025 اعتبارًا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 24.00، في منطقتَي وحدث .ولفت البيان إلى أنّ التمارين ستتخلل رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.ودعت إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".