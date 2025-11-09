خريس: لا نقاش بالتطبيع

Advertisement

قال النائب علي خريس خلال حفل تأبيني في بلدة يانوح إنّ "الثوابت والقيم والدور" لن تُتخلّى عنها مهما اشتدّت المؤامرات، مؤكّداً أنّ "موضوع التطبيع لا نقاش فيه أبداً" واستشهد بكلام الإمام وصفه للعدو بـ"شرٍّ مطلق" وأنّ "التعامل معه حرام".وأشار خريس إلى وجود انقسام داخلي من يميل إلى التطبيع أو المفاوضات المباشرة، مبرزًا ردّ بأن "التطبيع مع العدو غير وارد". وأضاف أنّ التزم القرار 1701 ووقف إطلاق النار، إلا أنّ "العدو لم يلتزم أبداً ولا يزال يتمادى في عدوانه وإجرامه يوميًا"، معتبراً أنّ الأمر "برسم الدول الراعية للاتفاق".كما وجّه تحيّة إلى ووصف مواقفه بأنها مَن يُفخر به. (الوكالة الوطنية للإعلام)