لبنان

خريس: لا نقاش بالتطبيع

Lebanon 24
09-11-2025 | 12:48
قال النائب علي خريس خلال حفل تأبيني في بلدة يانوح إنّ "الثوابت والقيم والدور" لن تُتخلّى عنها مهما اشتدّت المؤامرات، مؤكّداً أنّ "موضوع التطبيع لا نقاش فيه أبداً" واستشهد بكلام الإمام الصدر وصفه للعدو بـ"شرٍّ مطلق" وأنّ "التعامل معه حرام".
وأشار خريس إلى وجود انقسام داخلي من يميل إلى التطبيع أو المفاوضات المباشرة، مبرزًا ردّ الرئيس نبيه بري بأن "التطبيع مع العدو غير وارد". وأضاف أنّ لبنان التزم القرار 1701 ووقف إطلاق النار، إلا أنّ "العدو الإسرائيلي لم يلتزم أبداً ولا يزال يتمادى في عدوانه وإجرامه يوميًا"، معتبراً أنّ الأمر "برسم الدول الراعية للاتفاق".
كما وجّه تحيّة إلى الجيش اللبناني ووصف مواقفه بأنها مَن يُفخر به. (الوكالة الوطنية للإعلام)
 
