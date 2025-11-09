بلدية الجديدة - البوشرية - السد توضح: لا صحة لتأجير عقار بـ50 دولارًا شهريًا

Advertisement

نفت بلدية الجديدة - - السد في بيان ما يتم تداوله عن قيامها بتأجير فضلة أرض بمساحة 104 أمتار مربعة مقابل 50 دولارًا شهريًا، مؤكدة أنّ الخبر "عارٍ من الصحة ومجتزأ من سياقه الحقيقي".وأوضحت أنّ أحد أبناء البلدة تقدّم بطلب رسمي لاشغال مساحة صغيرة من الأملاك العامة البلدية بشكل مؤقت، فتمّ درس الطلب قانونيًا وإدارياً قبل أن يُعرض على الذي وافق عليه بالإجماع، مشيرة إلى أنّ القرار لا يزال في إطار الإجراءات الإدارية ولم يصدر بعد أي ترخيص أو قبض بدل مالي.ونفت البلدية أي تدخل أو تأثير من أحد الأعضاء في الملف، مؤكدة أنّ الموافقة تمت وفق الأصول القانونية وحرصًا على مصلحة البلدية. كما بيّنت أن هذا النوع من الإشغال لا يخضع للمناقصة العمومية وفقًا لقانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88. (الوكالة الوطنية للإعلام)