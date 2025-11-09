Advertisement

لبنان

حملة تفتيشية على الأفران ومحال الدجاج في برج رحال

Lebanon 24
09-11-2025 | 13:58
A-
A+
Doc-P-1440098-638983187737240386.png
Doc-P-1440098-638983187737240386.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قامت لجنة الصحة في بلدية برج رحال، في إطار حرصها على تعزيز السلامة الغذائية والصحة العامة، بجولة توعوية وتقييمية على  الأفران، ومحال الدجاج في البلدة، بمشاركة متطوعين اختصاصيين من أبناء البلدة، وبالتعاون مع جمعية الرسالة للإسعاف الصحي - الدفاع المدني.

وبحسب بيان، تهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أصحاب المؤسسات، وضمان التزامهم بالشروط والمعايير الصحية السليمة. وقد لاقت الجولة تجاوبًا إيجابيًا وتعاونًا ملحوظًا من أصحاب المحال، الذين أبدوا استعدادهم للالتزام بالإرشادات الصحية وتطبيق المعايير المطلوبة.

وأكدت اللجنة أن الجولات ستستكمل خلال الأسابيع  المقبلة، لتشمل باقي المحال التجارية والمطاعم، ضمن خطة عمل متكاملة لمتابعة السلامة الغذائية في مختلف المرافق العامة. (الوكالة الوطنية للإعلام)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في برج رحال
lebanon 24
09/11/2025 22:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية برج رحال تتسلم هبات كورية لتعزيز البنية التحتية
lebanon 24
09/11/2025 22:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي نفذ حملة دهم وتفتيش فجر اليوم بريف القنيطرة
lebanon 24
09/11/2025 22:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو من بلدة برج رحال... شاهدوا كيف استهدف العدوّ سيارة حسين ديب
lebanon 24
09/11/2025 22:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24

جمعية الرسالة للإسعاف الصحي

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

جمعية الرسالة

لجنة الصحة

برج رحال

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-11-09
14:45 | 2025-11-09
14:40 | 2025-11-09
14:27 | 2025-11-09
14:00 | 2025-11-09
13:35 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24