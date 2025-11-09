حملة تفتيشية على الأفران ومحال الدجاج في برج رحال

قامت في بلدية ، في إطار حرصها على تعزيز السلامة الغذائية والصحة العامة، بجولة توعوية وتقييمية على الأفران، ومحال الدجاج في البلدة، بمشاركة متطوعين اختصاصيين من أبناء البلدة، وبالتعاون مع - الدفاع المدني.

وبحسب بيان، تهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أصحاب المؤسسات، وضمان التزامهم بالشروط والمعايير الصحية السليمة. وقد لاقت الجولة تجاوبًا إيجابيًا وتعاونًا ملحوظًا من أصحاب المحال، الذين أبدوا استعدادهم للالتزام بالإرشادات الصحية وتطبيق المعايير المطلوبة.

وأكدت اللجنة أن الجولات ستستكمل خلال الأسابيع المقبلة، لتشمل باقي المحال التجارية والمطاعم، ضمن خطة عمل متكاملة لمتابعة السلامة الغذائية في مختلف المرافق العامة. (الوكالة الوطنية للإعلام)