لبنان

علي عثمان رئيسا لرابطة مختاري قضاء بعلبك

Lebanon 24
09-11-2025 | 14:45
جرت انتخابات رابطة مختاري قضاء بعلبك، بحضور مندوب محافظة بعلبك الهرمل راشد برو، وفاز بالتزكية المختار علي حسين عثمان برئاسة الرابطة والمختار خالد صلح نائبا له.
