حريق في شدرا.. ومناشدة من الاهالي

Advertisement

اندلع حريق كبير في خراج بلدة شدرا العكارية، حيث امتدت النيران بشكل واسع بسبب سرعة الرياح، مع وجود تخوف من وصولها إلى المنازل القريبة، بحسب ما افادت مندوبة " ".وناشد الاهالي فرق الدفاع المدني بالتوجه فوراً إلى الموقع لإخماد الحريق وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات، مع دعوة الجميع إلى توخي الحذر وتجنّب الاقتراب من المكان