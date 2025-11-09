Advertisement

لبنان

حريق في شدرا.. ومناشدة من الاهالي

Lebanon 24
09-11-2025 | 14:16
اندلع حريق كبير في خراج بلدة شدرا العكارية، حيث امتدت النيران بشكل واسع بسبب سرعة الرياح، مع وجود تخوف من وصولها إلى المنازل القريبة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وناشد الاهالي فرق الدفاع المدني بالتوجه فوراً إلى الموقع لإخماد الحريق وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات، مع دعوة الجميع إلى توخي الحذر وتجنّب الاقتراب من المكان
 
أمين سلام

لبنان 24

لبنان

عكاري

عكار

الري

