الجميّل للمغتربين: سارعوا إلى التسجيل للانتخابات

Advertisement

رأى رئيس الجميّل أن السؤال المطروح اليوم هل سيتعاطى رئيس مجلس النواب من خلال قناعاته الشخصية أم بصفته رئيس المجلس؟ معتبرًا أن المشكلة تكمن في أن يستخدم صلاحياته لأجندة سياسية خاصة به وهذا لا يجوز وقال: "على أن يضع مشروع قانون الحكومة على جدول الأعمال ولكنه لا يضعه ليس لمشكلة بالآليات إنما لأنه لا يرغب بذلك ويستخدم صلاحياته لخدمة قناعاته السياسية وفريقه السياسي ومصالحه السياسية."وناشد الجميّل الاغتراب ليتسجّل للاستفادة من المعركة، معربًا عن خشيته من الإقبال القليل على التسجيل وسببه حالة الغموض لدى المغترب.واعتبر في حديث عبر "الجديد" أن الظروف برهنت أن السلاح غير قادر على حماية ، وكل مفهوم برهن الفشل الذريع وأدى الى الدمار والويلات سواء على من انتموا للحزب أو من لم ينتموا إليه، مشددًا على أن هدفنا حماية الجميع حتى من لا يرغبون بأن نحميهم.وأكّد أنّ التفاوض المباشر يعطي نتيجة أكبر، مشددًا على أن أي وسيط لن يحافظ على حقنا بقدر ما نحافظ عليه نحن عندما نجلس وجهًا لوجه مع خصمنا.وأكد رئيس أن ما يهمني هو حماية أبناء بلدي، والهدف هو أن تقف عملية القصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل ليتمكن أبناء الجنوب من العيش بسلام.وأكّد أنّ المصريين يقومون بمبادرة وهم خائفون جدًا على لبنان، مشيرًا الى أنّهم يرون سيناريوهات سيئة جدًا ويحاولون أن يدفعوا باتجاه الحلول وتتطلب من الدولة القيام بعملها.وشدد على أن لدينا مسؤولية بحماية لبنان غصبًا عن الجميع لأننا لسنا مسؤولين عن ناسنا بل كل اللبنانيين وهدفنا حمايتهم جميعًا وفخامة الرئيس مسؤول عن حماية الـ10452 كلم مربع وكل اللبنانيين.