Advertisement

لبنان

تصعيد ميداني اسرائيلي وحزب الله يُنبّه: هناك من يجرّنا الى "مشكل" لبناني داخلي

Lebanon 24
09-11-2025 | 22:18
A-
A+
Doc-P-1440197-638983487494474179.jpg
Doc-P-1440197-638983487494474179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدا واضحا أن العمليات الاسرائيلية على لبنان دخلت في الأيام الماضية، مرحلة جديدة من التصعيد، بحيث لم تعد عمليات الاغتيال تتفادى المدنيين والأضرار المادية، بل باتت تنفذ حتى داخل الأحياء السكنية.
Advertisement
وتشير مصادر واسعة الاطلاع ل" الديار" الى أن «الخشية في المرحلة المقبلة أن تتوسع العمليات، لتشمل مناطق في البقاع وحتى الضاحية الجنوبية لبيروت وغيرها من المناطق»، معتبرة أن «المعطيات تشير الى أن العدو لن يلتزم بأي خطوط حمراء، بعد انقضاء المهلة التي تنتهي مطلع الشهر المقبل». 
في المقابل، وبعد الرسالة التي وجهها "حزب الله" الى الرؤساء الثلاثة، وأكد فيها رفضه منطق للتفاوض والتمسك بالمقاومة، أطلق نوابه وقياديوه يوم أمس سلسلة مواقف انتقدت بشدة الموقف والأداء الأميركي تجاه لبنان. فاعتبر رئيس «تكتل بعلبك الهرمل» النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أن «الضغوط الأميركية التي ما زالت تتوالى على لبنان، تريد أن تأخذه إلى مكان آخر، فما طرحه الأميركيون إقامة منطقة اقتصادية عازلة في الجنوب، أما نتنياهو فمشروعه «إسرائيل الكبرى». وسأل: «إلى أي مفاوضات تأخذنا أميركا؟ وإلى أين تريد ان تقود لبنان؟ لذلك قلنا في كتابنا المفتوح، انتبهوا الى المفاوضات التي يدفعنا إليها الأميركي لأنها مصلحة إسرائيلية كاملة».
من جهته، استغرب عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، خروج بعض المسؤولين ليقولوا إن قرار الحرب والسلم في يد الدولة، وتساءل:»ولكن متى أخذت هذه الدولة قرارا ليس بالحرب ضد هذا العدو؟ بل قرارا بالدفاع في وجه هذا العدو ومنعها أحد؟ فنحن نرفض أن يكون في لبنان قرار للاستسلام لهذا العدو، والمطلوب اليوم من هذه الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى، بل أن تلتزم بما كتبته في البيان الوزاري، وتتلخص في حماية السيادة وردع المعتدي، وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى، وهذه البنود بقيت حبرا على ورق، ولم يكتشفوا من البيان الوزاري، إلا جملة واحدة لا تستهدف حماية السيادة، بل توجّه ضد جزء كبير من الشعب اللبناني».
وشدد على أننا «لا نريد للمشكلة أن تصبح لبنانية - لبنانية، في حين أن هناك من يصر في الداخل على أن تكون المشكلة بين اللبنانيين، لذلك لا يجوز لأحد في لبنان أن ينصب نفسه كأنه صدى للصواريخ الإسرائيلية، أو أن يستغل هذا العدوان من خلال حملة التحريض والتضليل التي نسمعها، اتركوا المشكلة مع العدو، فلماذا هناك من يريد نقلها إلى الداخل؟ وإذا نُقلت إلى الداخل ماذا سيستفيد؟ وهل يظن أحد في لبنان أن شعبنا يمكن أن ينكسر أو أن ينهزم»؟
وتابع: «المعادلة الداخلية دقيقة وحساسة، ولا يحق لأحد أن يمس بها، لأن هذا يهدد الداخل اللبناني، ونحن لا نريد تهديد الداخل اللبناني، لكن هناك من يصر على هذا المسار».
مواضيع ذات صلة
جبران باسيل : الحرب قائمة "عملياً" ولا مصلحة لحزب الله بخوض "مشكل داخلي" (الجديد)
lebanon 24
10/11/2025 10:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
lebanon 24
10/11/2025 10:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
lebanon 24
10/11/2025 10:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: هناك تسليح متزايد لحزب الله في لبنان
lebanon 24
10/11/2025 10:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24

بعلبك الهرمل

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الحاج حسن

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:19 | 2025-11-10
03:01 | 2025-11-10
03:00 | 2025-11-10
02:57 | 2025-11-10
02:52 | 2025-11-10
02:45 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24