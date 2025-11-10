24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حمود استقبل رئيس اتحاد بلديات جزين
Lebanon 24
10-11-2025
|
00:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
نائب رئيس
المكتب السياسي
للجماعة الإسلامية الدكتور
بسام حمود
في مركز الجماعة في
صيدا
، رئيس
اتحاد بلديات جزين
ورئيس بلدية لبعا الدكتور بسام
رومانوس
، يرافقه وفد من البلدة، في حضور عضو القسم السياسي محمد الزعتري.
Advertisement
وكانت الزيارة ، بحسب بيان، "مناسبة للتداول في العلاقات الإجتماعية التي تربط أبناء ساحل
جزين
بصيدا منذ عقود، وضرورة حفظ إرث الآباء وتطويره، لما فيه من تحقيق للمصلحة العامة وتأمين الاستقرار المجتمعي على الصعد كافة".
كما تم تأكيد "التعاون المستمر في
خدمة المواطنين
من أبناء صيدا وساحل جزين، لتبقى هذه المنطقة نموذجًا في التلاقي والعيش المشترك".
مواضيع ذات صلة
بسام حمود يلتقي رئيس اتحاد بلديات جزين السابق
Lebanon 24
بسام حمود يلتقي رئيس اتحاد بلديات جزين السابق
10/11/2025 10:26:29
10/11/2025 10:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار استقبل نواباً ورئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب وراعي أبرشية بعلبك المارونية
Lebanon 24
الحجار استقبل نواباً ورئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب وراعي أبرشية بعلبك المارونية
10/11/2025 10:26:29
10/11/2025 10:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خريش استقبل درغام ورئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط ووفدا من المنظمة الدولية للهجرة
Lebanon 24
خريش استقبل درغام ورئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط ووفدا من المنظمة الدولية للهجرة
10/11/2025 10:26:29
10/11/2025 10:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حمود بحث مع أمل أبو زيد في أوضاع صيدا وجزين
Lebanon 24
حمود بحث مع أمل أبو زيد في أوضاع صيدا وجزين
10/11/2025 10:26:29
10/11/2025 10:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد بلديات جزين
المكتب السياسي
خدمة المواطنين
رئيس اتحاد
بسام حمود
نائب رئيس
الإسلام
رومانوس
تابع
قد يعجبك أيضاً
ضمن فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة.. لقاء وتعاون بين غرفتي طرابلس وقطر
Lebanon 24
ضمن فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة.. لقاء وتعاون بين غرفتي طرابلس وقطر
03:19 | 2025-11-10
10/11/2025 03:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الخولي : مهلة الـ45 يومًا لأصحاب المولدات انتهت
Lebanon 24
الخولي : مهلة الـ45 يومًا لأصحاب المولدات انتهت
03:01 | 2025-11-10
10/11/2025 03:01:45
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن "تشدد الخناق": حملة أميركية جديدة لتجفيف تمويل حزب الله
Lebanon 24
واشنطن "تشدد الخناق": حملة أميركية جديدة لتجفيف تمويل حزب الله
03:00 | 2025-11-10
10/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الضربة كانت قوية.. شاهدوا لحظة استهداف غارة إسرائيلية سيارة أمس في حومين
Lebanon 24
الضربة كانت قوية.. شاهدوا لحظة استهداف غارة إسرائيلية سيارة أمس في حومين
02:57 | 2025-11-10
10/11/2025 02:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تفجير 3 منازل في حولا ليلًا
Lebanon 24
تفجير 3 منازل في حولا ليلًا
02:52 | 2025-11-10
10/11/2025 02:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
12:00 | 2025-11-09
09/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:19 | 2025-11-10
ضمن فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة.. لقاء وتعاون بين غرفتي طرابلس وقطر
03:01 | 2025-11-10
الخولي : مهلة الـ45 يومًا لأصحاب المولدات انتهت
03:00 | 2025-11-10
واشنطن "تشدد الخناق": حملة أميركية جديدة لتجفيف تمويل حزب الله
02:57 | 2025-11-10
الضربة كانت قوية.. شاهدوا لحظة استهداف غارة إسرائيلية سيارة أمس في حومين
02:52 | 2025-11-10
تفجير 3 منازل في حولا ليلًا
02:45 | 2025-11-10
جشي من كفررمان : لن نخضع للمشاريع الأميركية والإسرائيلية
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 10:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 10:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 10:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24