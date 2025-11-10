حمود استقبل رئيس اتحاد بلديات جزين

Advertisement

استقبل للجماعة الإسلامية الدكتور في مركز الجماعة في ، رئيس ورئيس بلدية لبعا الدكتور بسام ، يرافقه وفد من البلدة، في حضور عضو القسم السياسي محمد الزعتري.وكانت الزيارة ، بحسب بيان، "مناسبة للتداول في العلاقات الإجتماعية التي تربط أبناء ساحل بصيدا منذ عقود، وضرورة حفظ إرث الآباء وتطويره، لما فيه من تحقيق للمصلحة العامة وتأمين الاستقرار المجتمعي على الصعد كافة".كما تم تأكيد "التعاون المستمر في من أبناء صيدا وساحل جزين، لتبقى هذه المنطقة نموذجًا في التلاقي والعيش المشترك".