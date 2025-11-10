Advertisement

لبنان

حمود استقبل رئيس اتحاد بلديات جزين

Lebanon 24
10-11-2025 | 00:25
استقبل نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود في مركز الجماعة في صيدا، رئيس اتحاد بلديات جزين ورئيس بلدية لبعا الدكتور بسام رومانوس، يرافقه وفد من البلدة، في حضور عضو القسم السياسي محمد الزعتري.
وكانت الزيارة ، بحسب بيان، "مناسبة للتداول في العلاقات الإجتماعية التي تربط أبناء ساحل جزين بصيدا منذ عقود، وضرورة حفظ إرث الآباء وتطويره، لما فيه من تحقيق للمصلحة العامة وتأمين الاستقرار المجتمعي على  الصعد كافة".
كما تم تأكيد "التعاون المستمر في خدمة المواطنين من أبناء صيدا وساحل جزين، لتبقى هذه المنطقة نموذجًا في التلاقي والعيش المشترك".
