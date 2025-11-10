وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد

Advertisement

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ انه منذ التاسع من الشهر الحالي بدأ منخفض البحر بتوسيع سيطرته على شبه العربية، لتنخفض الضغوط الجوية ويضعُف نشاط المرتفع الشبه مداري، يُقابل هذا الوضع انحراف الضغط المرتفع من مصر وليبيا نحو دول المغرب فيتحوّل مسار المرتفع الآزوري نحو شمال غرب ووسطها، الامر الذي سيحوّل مجرى المنخفضات الجوّية نحو اليونان وجنوب وقبرص ولبنان وسوريا وشمال ، فيكون خلال هذا الاسبوع عُرضة لتقلبات جوية وتحت تأثير ضغط منخفض 1008hpa.وأضاف انه من المنتظر وصول خيرات الاطلسي التي قد تكون طوفانية مصحوبة بكميّة هائلة من الصواعق وحبات البرد وهبوب رياح قطبية على طبقة 700hpa ما يساهم بتساقط الثلوج فوق 2400 متر ولأول مرة لهذا الموسم، وذلك خلال الايام المقبلة.وأشار خنيصر إلى انه حتى الساعة، تبدو حركة الضغط المنخفض هي التي ستسيطر على للبحر الابيض المتوسط، والرياح الناشطة بين الخميس المقبل ويوم الاثنين الذي يليه، ستكون غربية الى جنوبية غربية تخترق وفلسطين، وما سيساهم بزيادة نسبة الهطولات هو النفاث ال Jet stream الاوروبي، الذي سيعبر فوق غرب تركيا نزولا الى قبرص ولبنان وساحل سوريا، لذلك تبدو المعاكسات لوضع المنخفض ضعيفة حتى الساعة، الامر الذي يبشر بوصول امطار غزيرة الى طوفانية نحو لبنان وثلوج كثيفة على قمم الجبال.وعن طقس لبنان خلال اليومين المقبلين، قال خنيصر: "سيكون مشمسا مع رياح جنوبية شرقية ناشطة سترفع درجات الحرارة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء تتحوّل الى غربية ظهر الثلاثاء وتتجمع سحب رطبة فوق لبنان ستؤدي الى تساقط امطار متفرقة وموحلة بسبب الاجواء المغبرة في الجو، على ان يصل المنخفض بشكل تدريجي يوم الخميس بعد الظهر".