لبنان

وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد

Lebanon 24
10-11-2025 | 00:30
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ انه منذ التاسع من الشهر الحالي بدأ منخفض البحر الاحمر بتوسيع سيطرته على شبه الجزيرة العربية، لتنخفض الضغوط الجوية ويضعُف نشاط المرتفع الشبه مداري، يُقابل هذا الوضع انحراف الضغط المرتفع من مصر وليبيا نحو دول المغرب فيتحوّل مسار المرتفع الآزوري نحو شمال غرب اوروبا ووسطها، الامر الذي سيحوّل مجرى المنخفضات الجوّية نحو اليونان وجنوب تركيا وقبرص ولبنان وسوريا وشمال الأردن، فيكون لبنان خلال هذا الاسبوع عُرضة لتقلبات جوية وتحت تأثير ضغط منخفض 1008hpa.
وأضاف انه من المنتظر وصول خيرات الاطلسي التي قد تكون طوفانية مصحوبة بكميّة هائلة من الصواعق وحبات البرد وهبوب رياح قطبية على طبقة 700hpa ما يساهم بتساقط الثلوج فوق 2400 متر ولأول مرة لهذا الموسم، وذلك خلال الايام المقبلة.

وأشار خنيصر إلى انه حتى الساعة، تبدو حركة الضغط المنخفض هي التي ستسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، والرياح الناشطة بين الخميس المقبل ويوم الاثنين الذي يليه، ستكون غربية الى جنوبية غربية تخترق سوريا وفلسطين، وما سيساهم بزيادة نسبة الهطولات هو التيار النفاث ال Jet stream  الاوروبي، الذي سيعبر فوق غرب تركيا نزولا الى قبرص ولبنان وساحل سوريا، لذلك تبدو المعاكسات لوضع المنخفض ضعيفة حتى الساعة، الامر الذي يبشر بوصول امطار غزيرة الى طوفانية نحو لبنان وثلوج كثيفة على قمم الجبال. 

وعن طقس لبنان خلال اليومين المقبلين، قال خنيصر: "سيكون مشمسا مع رياح جنوبية شرقية ناشطة سترفع درجات الحرارة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء تتحوّل الى غربية ظهر الثلاثاء وتتجمع سحب رطبة فوق لبنان ستؤدي الى تساقط امطار متفرقة وموحلة بسبب الاجواء المغبرة في الجو، على ان يصل المنخفض بشكل تدريجي يوم الخميس بعد الظهر". 
