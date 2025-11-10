عبدالله: كيف للمصارف ان تستمر في اقتطاع نسب شهرية على حسابات الدولار لديها اعتباطيًا؟

كتب النائب على منصة "إكس":

"كيف للمصارف ان تستمر في اقتطاع نسب شهرية على جميع حسابات الدولار لديها اعتباطيا؟ وكيف تسمح لنفسها بعدم إبلاغ المودعين ،ليتفاجأ العديد من الناس بتصفير حساباتهم؟ وليكن هذا الموضوع بمثابة اخبار علني للنيابة العامة المالية ولهيئة الرقابة على المصارف! كلفة تشغيلية على حساب الناس؟".