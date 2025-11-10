Advertisement

لبنان

عبدالله: كيف للمصارف ان تستمر في اقتطاع نسب شهرية على حسابات الدولار لديها اعتباطيًا؟

Lebanon 24
10-11-2025 | 00:48
A-
A+
Doc-P-1440245-638983577637158813.jpg
Doc-P-1440245-638983577637158813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب بلال عبدلله على منصة "إكس":
Advertisement
 
"كيف للمصارف ان تستمر في اقتطاع نسب شهرية على جميع حسابات الدولار لديها اعتباطيا؟ وكيف تسمح لنفسها بعدم إبلاغ المودعين ،ليتفاجأ العديد من الناس بتصفير حساباتهم؟ وليكن هذا الموضوع بمثابة اخبار علني للنيابة العامة المالية ولهيئة الرقابة على المصارف! كلفة تشغيلية على حساب الناس؟".
مواضيع ذات صلة
بلدية الجديدة - البوشرية - السد توضح: لا صحة لتأجير عقار بـ50 دولارًا شهريًا
lebanon 24
10/11/2025 10:26:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: العملية في غزة قد تستمر لأشهر ولا يوجد سقف زمني
lebanon 24
10/11/2025 10:26:41 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة عبدالله: العدو لا يريد للحياة أن تستمر في الجنوب
lebanon 24
10/11/2025 10:26:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن "الدولار".. هذه سياسة مصرف لبنان
lebanon 24
10/11/2025 10:26:41 Lebanon 24 Lebanon 24

هيئة الرقابة

بلال عبدلله

بلال عبد

صفير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:19 | 2025-11-10
03:01 | 2025-11-10
03:00 | 2025-11-10
02:57 | 2025-11-10
02:52 | 2025-11-10
02:45 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24