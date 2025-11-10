سببان يمنعان الحرب الشاملة

Advertisement

قال مصدر ديبلوماسي إنه غير متخوّف أبدًا من حربٍ إسرائيلية شاملة أو عملية واسعة على ، عازيًا موقفه إلى نقطتين أساسيتين في المفهوم الحربي:أولًا: لا تزال تنفّذ هجماتٍ نوعية في العمق اللبناني من خلال بنك أهداف لديها، وهذا الاعتداء يحصل يوميًا بغطاء دولي ذُكر في اتفاق وقف إطلاق النار.ثانيًا: " " لا يردّ على الهجمات ، ضامنًا بطريقةٍ غير مباشرة أمن شمال إسرائيل، ويحول دون إعطاء الجيش ذريعة لتوسيع عملياته.وختم المصدر بأن أصدقاء لبنان لا يزالون حتى الساعة مؤمنين بعملية تفاوضٍ سلمي تنهي التوتر بين لبنان وإسرائيل.