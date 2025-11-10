Advertisement

لبنان

سببان يمنعان الحرب الشاملة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-11-2025 | 01:30
Doc-P-1440253-638983592720524346.jpg
Doc-P-1440253-638983592720524346.jpg photos 0
قال مصدر ديبلوماسي إنه غير متخوّف أبدًا من حربٍ إسرائيلية شاملة أو عملية واسعة على لبنان، عازيًا موقفه إلى نقطتين أساسيتين في المفهوم الحربي:
أولًا: لا تزال إسرائيل تنفّذ هجماتٍ نوعية في العمق اللبناني من خلال بنك أهداف لديها، وهذا الاعتداء يحصل يوميًا بغطاء دولي ذُكر في اتفاق وقف إطلاق النار.
ثانيًا: "حزب الله" لا يردّ على الهجمات الإسرائيلية، ضامنًا بطريقةٍ غير مباشرة أمن شمال إسرائيل، ويحول دون إعطاء الجيش الإسرائيلي ذريعة لتوسيع عملياته.
وختم المصدر بأن أصدقاء لبنان لا يزالون حتى الساعة مؤمنين بعملية تفاوضٍ سلمي تنهي التوتر بين لبنان وإسرائيل.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

الشام

سي إن

ماسي

"خاص لبنان24"

