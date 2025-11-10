24
لبنان
الرئيس عون غادر بيروت إلى بلغاريا
Lebanon 24
10-11-2025
|
01:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
غادر رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
مطار رفيق الحريري
الدولي
صباح اليوم
متوجها إلى صوفيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس البلغاري رومين راديف. ويضم الوفد المرافق
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي، على ان تنضم إلى الوفد سفيرة
لبنان
في بلغاريا رحاب ابو زين.
وسيجري
الرئيس عون
خلال زيارته محادثات مع نظيره البلغاري تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.
وستكون للرئيس عون لقاءات مع عدد من المسؤولين البلغار في مقدمهم
رئيس مجلس الوزراء
السيد روزين جيليازكوف، ورئيسة مجلس النواب السيدة رايا نازاريان.
