الرئيس عون غادر بيروت إلى بلغاريا

غادر رئيس الجمهورية الدولي متوجها إلى صوفيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس البلغاري رومين راديف. ويضم الوفد المرافق والمغتربين يوسف رجي، على ان تنضم إلى الوفد سفيرة في بلغاريا رحاب ابو زين.وسيجري خلال زيارته محادثات مع نظيره البلغاري تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.وستكون للرئيس عون لقاءات مع عدد من المسؤولين البلغار في مقدمهم السيد روزين جيليازكوف، ورئيسة مجلس النواب السيدة رايا نازاريان.