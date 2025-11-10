قبيسي: مكان كل غارة سنفتتح مؤسسة ومشروعًا

Advertisement

رأى عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب هاني قبيسي ان "هناك من يضعف على الساحة لانه يرفع الشعارات نفسها التي يطلقها العدو الصهيوني، وهناك من يريد ان يأخذ لبنان الى ساحات التطبيع والى ساحات اتفاقات، ومع الاسف نبحث عن الوحدة فنجدها مفقودة" .كلام النائب قبيسي جاء خلال رعايته حفل افتتاح النادي الرياضي PULSE FITNESS في بلدة الدوير في حضور رئيس بلدية الدوير محمد حسن رمال، رئيس بلدية النبطية الفوقا المحامي زين غندور ،الشيخ حسن غندور، رئيس مصلحة الاقتصاد في النبطية محمد بيطار، جمعية تجار النبطية حسن حسين، المسؤل التربوي في حركة "امل" في اقليم الجنوب الدكتور عباس مغربل، ، مدير كلية العلوم اللبنانية في النبطية الدكتور وسيم رمال ، الكاتب العدل في النبطية حسين حطيط، مديرة ثانوية رمال رمال الرسمية نعم جوني ، اعضاء من جمعية تجار النبطية وبلديتي الدوير والنبطية الفوقا، مخاتير الدوير وفاعليات ومواطنين.بعدما قص النائب قبيسي وصاحب النادي احمد مغربل الشريط التقليدي لافتتاح النادي وجال والحضور في اقسامه ، ألقى كلمة رأى فيها انه "مكان كل غارة جوية معادية سنفتتح مؤسسة ومشروعًا ، هذا عنوان جدي وحقيقي في الجنوب في مواجهة العدو الصهيوني وفي مواجهة الهمجية التي تعتمد من اعتداءات واغتيالات وغارات جوية ومن تنتهك اجواء الجنوب ليلا نهارا، ابناء الجنوب ومنهم من افتتح هذه المؤسسة اليوم وبالامس في النبطية وفي اكثر من مكان يؤكدون على عزيمتهم واصرارهم البقاء في ارضهم في مواجهة كل هذه الهمجية الصهيونية التي تتكرس كل يوم باغتيال المدنيين في سياراتهم اثناء تنقلهم في ساحات وطرق الجنوب ، بالاضافة الى هذه الحركة الاقتصادية التي يشكلها افتتاح هذه المؤسسات الا ان لها عنوانًا حقيقيًا وهو ان اهل الجنوب يحبون الحياة ويمتلكون ثقافة الحياة في مواجهة من يزرع الموت على مساحة لبنان ، بل على مساحة الشرق الاوسط ، وهذا الاصرار وهذه العزيمة يؤكدان روح ومعنويات اهل الجنوب العالية بأنهم يمتلكون ثقافة وارادة المواجهة، و رغم ذلك يضحون لاجلها بكل شيء ان على مستوى افتتاح مؤسسة وان على مستوى تقديم ، او على مستوى صمودهم في الارض وهذا أمر قل نظيره على مساحة العالم ".وقال : "عندما يكون هناك حروب واعتداءات وقتل يكون رأس المال جبان ، انما في الجنوب رأس المال شجاع يواجه، ويقف، ويفتتح في كل يوم مؤسسات ونحن نشد على اياديهم ونقف الى جانبهم ، ونقول لهم بالتوفيق ان شاء الله ، وهذا هو العنوان الاساسي الذي اكدناه دائما بأنه يجب ان يبقى لبنان قويا ، ومع الاسف هناك على الساحة اللبنانية من يضعف لبنان لانه يحمل مواقف مختلفة ، فهو لا يقف الى جانب الجنوب واهله ، بل يرفع نفس الشعارات التي يطلقها العدو الصهيوني ان كان فيما يتعلق بالسلاح او فيما يتعلق بالمقاومة، او اي شيء اخر ، واسرائيل تسمع اصوات تؤيد شعاراتها مع الاسف على الساحة اللبنانية، وهذا ما يضعف لبنان لأننا نؤمن بفكر الامام السيد موسى الذي قال ان اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام وهو القائل ايضا ان افضل وجوه الحرب مع اسرائيل الوحدة الوطنية الداخلية ، ولكن مع الاسف نبحث عن الوحدة فنجدها مفقودة ، وهناك من يريد ان يأخد لبنان الى ساحات التطبيع والى ساحات اتفاقات لن توصل الى اي مكان على مساحة العالم العربي ، وهي لم تعيد للقضية حقها ولم تعد الاراضي العربية المحتلة لاهلها بل على العكس نرى اسرائيل في كل يوم تتوسع في لبنان وفي وفي اكثر من مكان على مساحة وفي غزة ، والذي يجري بحاجة الى موقف وبحاجة الى وحدة وبحاجة الى تماسك لكي نتمكن من مواجهة هذا العدو المدعوم عالميا".