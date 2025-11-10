24
لبنان
وزارة الأشغال تطلق أعمال استكمال طريق المتن السريع بين العطشانة وعين علق
Lebanon 24
10-11-2025
|
01:59
باشرت
وزارة الأشغال العامة والنقل
، بالتنسيق مع
مجلس الإنماء والإعمار
، الإجراءات التنفيذية اللازمة لإطلاق أعمال استكمال قسم العطشانة –
عين علق
من طريق المتن السريع، بطولٍ يبلغ حوالي كيلومترين، بعد أن وافق
مجلس الوزراء
في جلسته المنعقدة يوم الخميس في ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ على تحويل مبلغٍ قدره مليونان (٢) دولار أميركي من موازنة الوزارة إلى
مجلس الإنماء
والإعمار لتغطية كلفة التنفيذ.
وأوضحت وزارة الاشغال والنقل في بيان ان المشروع يهدف إلى" استكمال هذا المقطع الحيوي من طريق المتن السريع (Metn Expressway)، الذي يربط بين بلدات مار
شعيا
والعطشانة وعين علق وصولًا إلى طريق
أنطلياس
–
بكفيا
، بما يسهم في تخفيف الازدحام داخل بلدة العطشانة وتحسين انسيابية السير وتعزيز السلامة المرورية. كما يتضمّن المشروع محوّلًا رئيسيًا وممرًّا آمنًا تحت الطريق العام لتسهيل الحركة في الاتجاهات كافة وتفادي الحوادث.
ويأتي هذا الاستكمال بعد أن نُفّذ جزء من الأعمال في هذا القسم بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٨ وتوقّف لاحقًا بسبب عدم تأمين الاعتمادات المالية. وبقرار مجلس الوزراء الأخير، أُعيد تفعيل المشروع تأكيدًا لأولوية ربط المناطق وتسهيل التنقّل وتحفيز التنمية المحلية".
وأكدت الوزارة "التزامها المضي في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين وتُسهّل حركتهم اليومية، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار، في إطار رؤيتها لتطوير شبكة النقل الوطنية وتعزيز السلامة العامة".
