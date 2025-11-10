Advertisement

لبنان

الجيش ينفذ انتشارا ميدانيا في مخيم البداوي

Lebanon 24
10-11-2025 | 02:14
نفّذ الجيش صباح اليوم الإثنين انتشاراً ميدانياً في مخيم البداوي – منطقة خليل الرحمن قرب بناية الصديق، حيث عمل على إقفال طريق فرعي ضمن إجراءات أمنية تهدف إلى ضبط التحركات وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
