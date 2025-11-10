جشي من كفررمان : لن نخضع للمشاريع الأميركية والإسرائيلية

Advertisement

نظم " " احتفالا تكريميا لمناسبة يوم الشهيد وذكرى بلدة كفررمان وأربعين الشهيدين المهندسين أحمد حسن سعد ومصطفى حسين رزق ، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي الذي قال : "إنّ اتّساع دائرة العدوان الصهيوني واستهدافه للمقاومين والمدنيين والمهندسين الذين يقومون بأعمال مسح الأضرار، وصولا إلى استهداف مبنى بلدية بليدا وهي مؤسسة رسمية وحتى المواقع القريبة من ثكنة في كفردونين، كلّها شواهد واضحة على أنّ العدوّ لا يفرّق بين مدنيّ وعسكريّ، وأنّه يستهدف كلّ ومؤسساته الرسمية في إطار سياسة تدمير شامل تهدف إلى منع الحياة الطبيعية في القرى والبلدات المحاذية لفلسطين المحتلة".وأشار إلى أنّ "العدوّ يريد من خلال هذه الاعتداءات جرّ لبنان إلى مفاوضات جديدة تبدأ بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، بما يتيح له التنصّل من جرائمه خلال العام المنصرم، وصولًا إلى إخضاع لبنان لشروطه الأمنية والسياسية، وفتح الطريق أمام تنفيذ المشروع الأميركي - الهادف إلى السيطرة على المنطقة ونهب ثرواتها".أضاف:" انّ هذا المشروع يسعى إلى تحويل شعوب المنطقة إلى عمّال وخدم ضمن منظومة خاضعة، بعد سلبها مقوّمات القوّة، وزرع الإحباط في نفوس أبنائها لمنع أيّ مقاومة أو رفض"، لافتا إلى "ما قاله الأميركي باراك في مقابلة له: هناك طرف يريد الهيمنة، وعلى الطرف الآخر أن يقتنع بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً وعليه أن يخضع".وأوضح أنّ "الإصرار الأميركي والإسرائيلي على نزع سلاح يأتي ضمن هذا السياق، لأنّ هذا السلاح هو الذي حرّر لبنان من الاحتلال عام 1982 وطرد العدوّ خارج الحدود من دون قيد أو شرط، وهو اليوم العقبة الأساسية أمام تحقيق حلمهم بإنشاء ما يسمّى الكبرى".وتناول "ما ورد في تغريدة صادرة عن السفارة الأميركية في على منصة X والتي قالت فيها إنّ ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لضمان ألّا يشكّل حزب الله تهديدًا للشعب اللبناني أو للمنطقة"، واعتبر أنّ "هذا الموقف يشكّل تجاوزا صارخا للأعراف الدبلوماسية وانتهاكًا فاضحًا للسيادة "، وقال: "للأسف، لم نسمع اعتراضا من أحد من أركان السلطة أو من أدعياء السيادة على هذا التدخّل السافر في الشؤون اللبنانية".واعلن أنّ "حزب الله الذي تتّهمه الولايات المتحدة بالإرهاب، نال 20٪ من الأصوات التفضيلية في انتخابات العام 2022، وهو أكبر حزب لبناني شعبيًا بلا منازع، فيما لم تنل أي من الأحزاب الأخرى منفردة أكثر من 10٪".وقال:" هذا الحزب قدّم آلاف الشهداء والجرحى دفاعًا عن لبنان، فهل من يقاتل العدوّ دفاعًا عن أرضه وكرامته يكون إرهابيًا؟ أم من يأتي بطائراته وبوارجه من أكثر من عشرة آلاف كيلومتر ليفرض سطوته على بلدنا هو الإرهابي؟".وأشار إلى أنّ "المسافة بين لبنان والولايات المتحدة تبلغ نحو 10,600 كيلومتر"، متسائلًا: "أين الإرهاب؟ أهو في الدفاع عن الأرض أم في الاعتداء على الشعوب من وراء المحيطات؟".وختم جشسي مؤكدا أنّ "المقاومة لن تخضع للتهديدات الأميركية أو "، قائلاً: "نحن لسنا بوارد الخوف من الأميركي واتباعه في المنطقة، وسنبقى أوفياء للشهداء والقادة الشهداء، نسير على نهجهم وهديهم في مواجهة مشاريع المستكبرين، وعلى رأسهم أميركا وإسرائيل وسنبقى مرفوعي الرؤوس، ولن ننحني للطغاة كما علّمنا سيدنا الإمام أبو عبد الله الحسين".